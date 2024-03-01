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洛阳主导编制两项汉服行业团体标准
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 08:17

　　洛阳文旅火遍全国，“汉服热”席卷大街小巷，“汉服经济”正释放出新的活力。昨日，记者从市市场监管局获悉，国内汉服市场未来将有标可循、有标可依！

　　日前，由洛阳汉服研究院、市市场监管局等单位主导编制的《汉服设计标准》和《汉服术语标准》2项团体标准已在中国工业设计协会获得立项，并于近日召开了第一次标准研制工作推进会。2项团体标准计划完成年限为1年，完成并通过后将正式面向公众发布。

　　其中，《汉服术语标准》的术语定义将严格遵循中国传统服饰文化的规制和形制传承，确保术语表述完整、图示标注清晰，相互印证来明确相关概念，适用范围将涵盖汉服的设计、生产、贸易、教学等各个环节，旨在为汉服产业的各个环节提供统一的术语规范，促进产业的健康发展。

　　《汉服设计标准》的范围将涵盖汉服设计的全过程，从设计构思到成品制作，确保每个环节都符合标准要求。同时，该标准还将适用于汉服产业、企业及设计师等相关人员，为其提供统一的设计指导和规范。

　　近年来，随着汉服文化的复兴与流行，汉服作为中华民族传统文化的重要组成部分，已经逐渐成为文化认同的重要载体和服饰产业的新兴力量。然而，由于缺乏统一、规范的术语标准，汉服产业在发展过程中出现了术语使用混乱、定义模糊、传承失范等问题，严重制约了汉服产业的良性发展和文化的精准传播。与此同时，越来越多的消费者关注和喜爱汉服，对汉服的设计品质和形制要求也越来越高，但是国内汉服市场缺乏统一设计标准，存在产品质量参差不齐、形制混乱等问题。

　　在这一背景下，制定《汉服术语标准》和《汉服设计标准》符合国内汉服产业发展的实际，也符合国际标准化工作的发展趋势，对于提升汉服产品的文化内涵和市场竞争力，推动汉服产业的良性发展和传统文化的传承具有重要意义。

　　市市场监管局相关负责人介绍，近年来，我市持续推进“标准洛阳”战略，已主导在研国际标准8项，完成国家、行业标准121项，处于全省领先地位。下一步，该局将聚焦文旅优势资源，以市场和创新需求为导向，突出抓好风口产业标准制定，大力实施特色品牌、名优产品、新型文旅等标准化建设，让“洛阳标准”成为现代化建设的坚强支撑和显著标志。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 毕晓燕)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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