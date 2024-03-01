住洛阳 雅居乐（五月相约浪漫洛阳）

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如果说酒店、民宿是人们旅行时的“家”，以前人们对“家”的需求是住得舒服、方便、干净，如今更多人把“家”当成了度假目的地，还要“宅”得有趣。
住精品民宿，回归自然田园
如果说酒店、民宿是人们旅行时的“家”，以前人们对“家”的需求是住得舒服、方便、干净，如今更多人把“家”当成了度假目的地，还要“宅”得有趣。
当前，我市除了常规各档次酒店，正积极打造民宿产业集群，以个性化、多元化服务更好满足市场需求。
城市民宿
●优点
始于颜值、兴于文化，通过丰富多样的活动提供高品质文化休闲，从而引来客、留住人。
●注意事项
入住后，先熟悉周边环境，了解内部消防设施如灭火器、室内消防栓、安全出口的位置，切勿卧床吸烟、乱扔烟头。
●精品推荐
余舍精品民宿主打简约原木风
问礼非遗民宿将非遗文化融入住宿体验
隐居大唐民宿可免费穿旗袍
挑选旗袍
山水民宿
●优点
远离城市的喧嚣，在僻静清幽之地纵情山水，回归自然田园，享受山水之乐、林泉之趣。
●注意事项
5月初，山里气温相对较低，要携带长袖、薄夹克等保暖衣物。外出要随身携带驱蚊喷雾等，防止蚊虫叮咬。
●精品推荐
汝阳县
“遇见初心·龙潭云溪谷”民宿。
洛宁县
涧口乡溪上陶峪精品民宿、小界乡苇山村“山水隐庐·界外”民宿。
栾川县
老君山民宿集群、重渡沟民宿集群等。
嵩县
白云山民宿集群、木札岭民宿集群。