吃洛阳 满口鲜（五月相约浪漫洛阳）

捕捉人间烟火，探访洛阳味道。五一假期将至，洛阳不少餐馆、繁华夜市、特色饭店都推出了贴心服务，让外地游客玩得开心、吃得舒心。来看看洛阳有哪些特色美食吧。

编者按

“热辣滚烫”的五一假期即将来临，洛阳又将迎来旅游高峰。本网今日推出“五月相约浪漫洛阳”特别报道，围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大主题，深入挖掘洛阳特色资源和优质服务，全面展现古都城市风貌和人文底蕴，引导和服务广大市民、游客深度体验洛阳的美好生活。敬请关注！

丸子汤

捕捉人间烟火，探访洛阳味道。五一假期将至，洛阳不少餐馆、繁华夜市、特色饭店都推出了贴心服务，让外地游客玩得开心、吃得舒心。来看看洛阳有哪些特色美食吧。

各种“洛阳汤”

“无汤水，不洛阳”，这句网络平台上的流行语，让不少外地游客将喝汤列为来到洛阳之后的第一顿美食。

●各种“洛阳汤”

牛肉汤羊肉汤驴肉汤杂肝汤豆腐汤丸子汤不翻汤

●服务

一些汤馆将营业时间延长至24小时，比如西工区涧东路附近、涧西区龙鳞路附近等处有多家24小时营业汤馆，外地游客无论何时进店，都能尝到一碗热气腾腾的“洛阳汤”。

“网红”美食街

说到一座城市的烟火气，就一定要去繁华的夜市逛一逛。

老城十字街夜市

●老城十字街夜市

《人民日报》官方微博曾评选出国内十大美食街，洛阳老城十字街夜市上榜。每当夜色降临，这里就成为马路夜市，洛阳水席、涮牛肚、浆面条、炒凉粉、小龙虾、臭豆腐、烤翅、甘梅薯条、炒酸奶、鲜榨果汁等上百个品种，既包括了洛阳的传统特色，也有各地的“网红”美食。

小街天府

●西工小街

这里有久负盛名的老店、古色古香的传统建筑。小街锅贴、小街天府、西工饭庄等老字号小吃深受本地人和游客的喜爱。附近人民东路的夜市一条街上，100多家商户的餐车整齐摆放，各类特色小吃一应俱全。

●洛龙区龙祥商业街

龙祥商业街东临洛阳理工学院、南临河南科技大学，在短短600余米内，有上百家商户。大学生是这里的消费主力，因此，这里的美食主打一个味美价廉。夜色降临，人们三五成群，购物就餐，烧烤、奶茶、麻辣烫，令人流连忘返。

沉浸式体验

今年，洛阳还推出了沉浸式文化餐饮项目，增强游客的沉浸式体验。

“武皇盛宴”(本文图片均为资料图片)

●“武皇盛宴”

今年3月，洛阳水席园推出了洛阳首家融合汉服文化、演艺、秘制菜品的沉浸式体验文化餐饮项目“武皇盛宴”，游客穿着古装品盛宴，每上一道菜就能欣赏到一个节目，古筝、幻术、古典舞，应有尽有。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真)