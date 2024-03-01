洛阳书法家作品亮相全国大展

记者从市文联获悉，全国第十三届书法篆刻展览(河南展区)27日在郑州美术馆开幕。
记者从市文联获悉，全国第十三届书法篆刻展览(河南展区)27日在郑州美术馆开幕。
记者从市文联获悉，全国第十三届书法篆刻展览(河南展区)27日在郑州美术馆开幕。洛阳有6位书法家的作品入展，另有两项专题特展与公众见面。
本次展览由中国书协、省委宣传部主办，共展出隶书132件、楷书215件，以及全国名家邀请展55件作品。与主展同期开幕的还有3项特展：“汉字中原——汉三阙暨豫地汉碑特展”，展出嵩山汉三阙拓片24件、豫地汉碑拓片20件；“文明的微笑——龙门二十品特展”，精选洛阳龙门造像题记作品60件；“从法度到意趣——千唐志斋唐宋碑志特展”，精选千唐志斋博物馆隋代到宋代墓志拓片作品90件。
本次全国书法篆刻展将持续至5月12日，来自洛阳的6位优秀书法家——刘聚森、田力、陈炳垚、龚首一、孔弈斌、游胜利的作品参展。他们的作品不仅展示了洛阳书法艺术方面的实力和水平，也在全国平台呈现了厚重的河洛文化。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇 文/图）
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