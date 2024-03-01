“五一”来洛阳，感受古都魅力体验诗意旅居

从香味四溢的老城十字街到繁华热闹的洛邑古城，从气势恢宏的应天门到草色青青的天街，从卢舍那迷人的微笑到夜色朦胧的龙门山色……来洛阳，深厚的历史、璀璨的文化、多样的体验，定不会让您失望。同样给力的，还有住宿体验。

从香味四溢的老城十字街到繁华热闹的洛邑古城，从气势恢宏的应天门到草色青青的天街，从卢舍那迷人的微笑到夜色朦胧的龙门山色……来洛阳，深厚的历史、璀璨的文化、多样的体验，定不会让您失望。同样给力的，还有住宿体验。

来洛阳旅行，如果您想先感受下这个城市的汉服文化和古都文化，那么无论是定酒店、还是住民宿，首推老城、瀍河、西工这三个区域。洛阳东周王城遗址、汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城遗址以及白马寺、洛邑古城、隋唐洛阳城天堂明堂等景区都位于这里，出行无论是自驾还是公共交通，都很方便。古香古色的建筑配上衣袂飘飘的汉服，不出片都很难。

关林、龙门石窟、洛阳博物馆、牡丹阁则均位于洛阳洛龙区。这里既有国宝铂瑞酒店、万怡酒店、伊水大酒店等高端酒店，也有众多品牌连锁酒店以及民宿、青年旅社等可供选择，能够满足不同人群需求。

出来玩，住得舒心很重要。4月以来，洛阳市酒店民宿业规范提升工作专班持续开展检查督导，重点对服务不规范、夸大宣传、价格虚涨、安全隐患突出、公共卫生不达标等问题进行规范提升，全面提升供给能力和服务保障水平。

如果说酒店、民宿是人们旅行时的“家”。此前，人们对“家”的需求是住得舒服，方便干净就行；如今，更多人把“家”当成了度假目的地，还要“宅”得有趣。住宿的特色和品质也成为消费者的关注重点。