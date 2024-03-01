“五一”假期，洛阳各特色商业街区活动方案出炉

在餐馆大快朵颐、在茶室浅斟慢饮、在小吃店试新尝鲜……如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气。

在餐馆大快朵颐、在茶室浅斟慢饮、在小吃店试新尝鲜……如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气。

青石板路，古色古香的明清建筑，锣鼓、旗帜、牌匾等集聚……28日7时，洛阳市老城区历史文化街区已熙熙攘攘，店主叫卖声不断，整个街区十分热闹。

8时许，西大街“丁家老号”鲜花饼店门口人头攒动，好不热闹。“这队排得值！这是地道的洛阳味道。”来洛阳二十年的李峰一大早专门从涧西跑到老城，购买五盒鲜花饼作为“五一”期间走亲访友的礼品。

这边“洛阳味道”飘香，那边“邮局咖啡”情怀满满。

“我喝的不仅是咖啡，更是从前的车马情怀。”当天15时，在涧西区广州市场步行街咖啡邮局店铺，游客李曼点了特调饮品，一边欣赏特色文创，一边品尝咖啡。

洛报融媒记者在现场看到，从牡丹明信片到新奇有趣的个性化邮票，从精致时尚的手账到邮政咖啡城市杯……集国潮体验、沉浸互动、茶饮休闲、文化社交于一体的多元消费场景，吸引了众多游客“打卡”拍照。

此外，“五一”假期期间，洛阳市联动各特色商业街区、商业综合体等，按照一街区一特色，采取“演艺+体验”的形式，让游客感受浓厚的文化氛围和互动式演绎体验，解锁消费新场景的“流量密码”。部分活动亮点如下——

伊滨区

4月30日至5月7日每天19：30-21：00，繁华一方特色商业街区将举行文艺演出，涉及摇滚、架子鼓、舞蹈、民谣等；举办“五一”霸王餐活动，游客参与互动获得霸王餐资格；统一发布“繁华卡”，通过充值折扣、消费补贴、平台补贴为消费者提供购物实惠。

涧西区

广州市场步行街将有非遗传承人亮相，与现场市民游客互动，并邀请专业歌手现场演唱，涉及民谣、摇滚、流行、说唱、美声多种曲风，打造文旅融合的新业态。