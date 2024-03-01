洛阳交警紧急通知！新街桥北及两侧辅道通行方式有变

今日，“洛阳交警”发文称，即日起，洛阳交警将对新街桥北及两侧辅道交通进行优化调整，并在重点路口路段安装电子警察等监控设备，对违反禁限行车辆进行警示抓拍处罚。具体内容如下：

关于发布新街桥北及两侧辅道交通组织优化方案的通知

由于新街与杏坛路口、新街与滨河路口交通拥堵频发，道路通行效率低下，目前新街南北向交通为主流交通，优化新街两侧辅道的通行条件可以有效减轻新街交通压力，进而缓解新街与九都路交叉口的交通拥堵，具体方案如下：

一、新街桥北西辅道通行方式

维持新街桥与杏坛路交叉口南侧西辅路(杏坛路口至滨河北路段)双向通行模式；允许杏坛路车辆由西向南右转沿西辅路往滨河北路方向通行；允许杏坛路车辆由西向北左转沿新街方向通行；允许滨河北路车辆由南向北沿西辅路右转掉头往洛南新区方向，禁止车辆往其它方向通行；允许新街(九都路至杏坛路口段)北向南车辆沿西辅路向滨河北路通行。

二、新街桥北东辅道通行方式

调整新街桥与杏坛路交叉口南侧东辅路(杏坛路口至滨河北路段)单行模式，允许新街桥下桥车辆沿最东侧车道由南向北右转掉头沿东辅路往滨河北路方向通行，禁止新街车辆由北向南、杏坛路车辆由西向南沿东辅路往滨河北路方向通行

三、滨河北路向九都路通行方式

滨河北路车辆禁止沿新街桥北两侧辅道向九都路方向行驶，向九都路方向通行车辆可在夹马营路绕行。

四、新街桥下停车场进出方式

新街桥下停车场出入口设置为西进东出。

即日起将在新街桥北及东、西两侧辅路等重点路口路段安装电子警察等监控设备，对违反禁限行车辆进行警示抓拍处罚。

2024年4月28日

⑥