“五一”假期，洛阳城市候机楼推出系列服务

28日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉。“五一”假期，为方便广大旅客出行，洛阳城市候机楼推出多项举措。

28日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉。“五一”假期，为方便广大旅客出行，洛阳城市候机楼推出多项举措。 28日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉。“五一”假期，为方便广大旅客出行，洛阳城市候机楼推出多项举措。 ●洛阳城市候机楼设立服务热线61122666，为旅客出行乘车提供信息咨询服务。 ●安排专人全程协助办理自助值机手续，协助旅客提拿行李，护送上车。 ●免费赠送瓶装水、一次性口罩、针线包、急救包等物品。 ●5月1日至10日，继续开展免费接驳活动，市区(不含孟津、偃师、伊滨)旅客可电话预约，由专车上门接至洛阳城市候机楼。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孟祥玲 文/图）