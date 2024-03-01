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“五一”假期，洛阳城市候机楼推出系列服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 12:40

　　28日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉。“五一”假期，为方便广大旅客出行，洛阳城市候机楼推出多项举措。

　　●洛阳城市候机楼设立服务热线61122666，为旅客出行乘车提供信息咨询服务。

　　●安排专人全程协助办理自助值机手续，协助旅客提拿行李，护送上车。

　　●免费赠送瓶装水、一次性口罩、针线包、急救包等物品。

　　●5月1日至10日，继续开展免费接驳活动，市区(不含孟津、偃师、伊滨)旅客可电话预约，由专车上门接至洛阳城市候机楼。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孟祥玲 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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