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95后小伙在洛创业开汉服主题酒店 400套汉服免费穿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.28 09:53

　　“前台24小时有人，不用担心拍夜景回来晚，来洛阳就要好好逛逛。”26日下午，在洛龙区洛见·汉服·观影民宿，负责人胡云正在向办理入住的顾客介绍店里的汉服免费租借服务。

　　今年28岁的胡云是山西长治人。来洛求学后，因为对洛阳这座古都的热爱，他选择留在洛阳发展。“一开始是在电脑城打工，后来开了自己的影音设备店，2023年开始跨行干起了民宿。”胡云说。

　　“这两年洛阳文旅实在是太火了，民宿需求肯定旺盛。”抱着这样的想法，胡云开始了考察选址，从去年5月有了想法，到10月下旬正式开业，仅用了半年时间，麻利干脆一直是他的风格。对于他的这一决定，家人忧心忡忡，原因有三。新人新店，没有品牌；淡季开业，人气难攒；位置较偏，引流困难。

　　胡云心中却颇有底气。“汉服是我的秘密武器。”胡云介绍，他在前期考察时发现，很多人都苦恼汉服归还问题，有时候一天逛好几个地方，归还时还得再走回头路，又或者拍夜景，一不小心就容易错过归还时间。于是，他投入十几万元，分批引进了400套汉服，免费供房客选择，仅收取相对低廉的妆造费用。同时，依托美团等线上平台进行引流。

　　如他所料，“汉服主题民宿”这一特色卖点在线上平台颇受年轻消费者欢迎。开业半年，这家店就做到了同商圈的流量前五名，平均入住率达到80%，每逢周末、假日基本都会满房。今年2月营收超过10万元，4月预计将超过15万元。胡云算了一笔账，全店约150万元的投资，按照目前情况，2年内就能回本。

　　近年来，随着洛阳汉服的持续火爆出圈，越来越多像胡云这样的年轻人将汉服引入传统住宿业态。有业内人士调侃，在洛阳做酒店，可以没有早餐，可以没有停车位，但必须要有汉服。美团数据显示，近一年，洛阳提供汉服主题产品的住宿商家数同比增加330%，相关产品订单量增长17倍。

　　在胡云看来，民宿行业不仅要持续用好汉服引流元素，更要依托优质的服务，将“流量”变成“留量”，给来洛游客更好的住宿体验和旅行感受。“是洛阳这座城市成就了我。作为一名青年创业者，我也将继续与洛阳双向奔赴，共赢未来。”胡云说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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