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帮忙解决“黑户”问题 夫妻俩送锦旗感谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.28 09:51

　　26日，洛阳市公安局洛龙分局科技园派出所户籍室的墙上新挂上了一面锦旗，这是辖区居民庞全有、李双档夫妇送给户籍民警曹炎茹的，以感谢她帮忙解决“黑户”的问题。

　　今年2月，社区民警走访发现，辖区居民李双档30多年来未办理户口，一直是“黑户”，于是将情况反馈给了户籍民警曹炎茹。

　　李双档今年62岁，陕西洛南人。36年前，她在陕西西安结识了做小生意的洛阳人庞全有，后跟随对方来到洛阳，共同生活至今，未办理过身份证，也未申请过户口。

　　曹炎茹与洛南当地的派出所联系得知，在户籍改革时李双档未进行登记，当地户籍民警在现存档案中查不到李双档的任何户籍信息。

　　“以前李双档很少回家，如果回去的话就乘坐大巴。”曹炎茹说，后来，在交通方面管理更加规范，李双档很少回家了，多通过电话与老家的人保持联络。平时，李双档基本不出门，很少用到身份证或户口簿，因此一直没有主动申请办理。

　　在曹炎茹的沟通协调下，洛南当地的户籍民警到李双档原籍，走访其亲属、村干部和邻居，出具了多份走访笔录和证明材料。与此同时，曹炎茹与社区民警马军走访了李双档的共同居住人庞全有及所在的社区相关人员。

　　经过两个月的努力，曹炎茹为李双档申报补录了户口。李双档拿到户口簿的那一刻，喜悦之情溢于言表。

　　为表示对曹炎茹的感谢，李双档和爱人特意做了一面锦旗送过来。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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