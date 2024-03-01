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“神都洛阳”值得“好戏纷呈”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.28 08:07

　　现实中，文物修复师唐颂面对拥有1000多年历史的洛阳出土文物《胡人牵驼载丝》壁画，想用AI技术修复却屡试不成，十分苦恼；梦境里，唐颂化身壁画中的西域胡商，牵着骆驼跨越千里、穿越沙漠，来到神都洛阳，经历了一场酒肆中与唐人畅饮共舞、返程途中救助天竺公主、护公主赴明堂朝圣的奇幻之旅……连日来，由洛阳文旅集团策划打造的原创话剧《明堂幻像》，正在隋唐洛阳城天堂明堂景点试演。现场观看，不由得被这部剧所体现的构思立意、丰富情节打动。

　　一场梦引发奇妙穿越体验，一部剧见证丝路文明交融，引得在场观众纷纷评价“值得一看”。以洛阳厚重历史为蓝本，从浩荡的历史长河里撷取一朵浪花，据此进行人物复现、情节延展、艺术创作，像《明堂幻像》这样的话剧演艺在洛阳不多见。这部剧，从主题构思到剧本创作，再到演员招募、进场排演，历时3个多月，20多人参与编演。团队中有人毕业于中戏、曾在北京担任话剧编剧和导演，有人毕业于广艺、曾在深圳开心麻花剧场当演员，不少人还有着扎实的舞蹈、武术或戏曲功底，一群年轻人应召而来，只想“努力为洛阳奉上一场好戏”。

　　当下的洛阳，缺的不是“演艺”恰是“好戏”。近年来，洛阳文旅演艺市场百花齐放，前有《关公》《大河三彩》等舞蹈类作品各有千秋、屡获大奖，后有《唐宫乐宴》《寻迹洛神赋》等沉浸式演艺惊艳呈现、好评如潮，同时在热门景区、城市街头，还有各类NPC着古装、扮古人，借助短视频平台进行快闪式互动、展示，为洛阳引来不少流量。但也应看到，我们的演艺多年来一直是多“舞”少“剧”，多“宏大叙事”少“深度讲述”，在故事挖掘、剧本创作上力度还不够，精品还不多，存在表面化、碎片化，视听上震撼有余，心灵上共鸣不足。

　　有人说，在大众旅游从“观光游”转向“深度游”的今天，城市之间拼文旅，拼的不仅是谁有好资源，还是谁能讲好故事。一部大型原创话剧《孔子》，让山东实现“文化输出”与“文化引流”的双赢；21个剧场讲述中原大地关于“土地、粮食、传承”的故事，让只有河南·戏剧幻城至今热度不减。从《去有风的地方》等“影视+文旅”的成功探索，到今年国家层面力推“微短剧+文旅”，背后也是要以“好故事”成就“大流量”。孔子与老子、李白与杜甫在洛阳的两次伟大相遇，碰撞出怎样的火花？千年前熙熙攘攘的天街十二坊，发生过哪些不为人知的逸事？那些生活在古时洛阳的小人物，又在历史画卷里写下过怎样的绚烂一笔……“过去”从未“远去”，作为千年古都，洛阳是故事富矿，也值得“好戏纷呈”。

　　“风起洛阳，十三朝古都风华万象；觥筹交错，一睹笙歌不息的盛唐……”近日董宇辉写给洛阳的“小作文”，精辟道出这座城市的沧桑传奇。以“戏”为媒讲好神都故事，让河洛文化更深刻地触动人心，洛阳必将成为更多人的向往。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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