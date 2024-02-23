4月23日牡丹花情预报

绿艳闲且静，红衣浅复深。花心愁欲断，春色岂知心。目前，各牡丹观赏园除牡丹外，园内芍药、玫瑰、月季、猥实等盛开。

绿艳闲且静，红衣浅复深。花心愁欲断，春色岂知心。目前，各牡丹观赏园除牡丹外，园内芍药、玫瑰、月季、猥实等盛开。

国家牡丹园：全园共有约330个品种牡丹开放，主要分布在精品园、牡丹展览馆、广场两侧、西北牡丹收集区、晚开牡丹区、凤鸣宝花区等处。其中：盛开的牡丹品种有不可能的梦、橙色年华、黄冠、海黄、豆绿、垂头蓝、绿洲缠丝、狮子王、擎天粉、麟凤等；初开的牡丹品种有索太阳、希拉里、黄焰、先来者等。园内芍药、月季、锦带花、棣棠、杜鹃、鸢尾等争奇斗艳。

王城公园：全园共有240多个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、王城春早、月亮门等处。盛开的牡丹品种有丁香紫、希拉里、黄冠、金阁、海黄、名望、春柳等；初开的牡丹品种有金晃、巴茨拉、黑凤、粉涂鸦、黄涂鸦、棒棒糖、柠檬梦等。园内木香、猥实与高山牡丹满江红、乌金耀辉、桃红飞翠、鲁菏红、洛阳红、绿幕隐玉等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有200多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有玉楼点翠、什样锦、金岛、长寿乐、春柳等；初开的牡丹品种有霓虹焕彩、蓝月亮、雪映桃花、岛锦、豆绿等。另外，千姿牡丹园内芍药、绣球荚蒾、猥实等竞相绽放。

中国国花园：全园共有200多个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、勺园、九色同献等处。其中：盛开的牡丹品种有金阁、花王、洛阳红、岛大臣、丁香紫、大红天堂等；初开的牡丹品种有雨中曲、粉涂鸦、东方金等。园内荷包牡丹、芍药、月见草、月季、蔷薇等竞相绽放。

园内五月坊(原锦绣馆)设计科学，采用国内领先的智能控温控湿技术，进行花期调控。坊内立体安装有遮阳网、阳光板、透光棉等新型材料和制冷设备，以保证坊内既自然光线充足，又保持较低温度，让牡丹缓慢生长、厚积薄发，确保牡丹花大色艳、花瓣晶莹透亮。五月坊内种植了涵盖九大色系、十大花型的国内外精品牡丹100多个品种3500余株，除了传统品种凤丹、首案红外，还有前期火爆全网的“春柳”“银丝贯顶”“初乌”等，更有西北特色牡丹品种鸡血石、陇右二乔、百丈冰等，可让游客尽赏各色牡丹珍品。目前五月坊内牡丹盛开。

国际牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园和万芳园等处。其中：盛开的牡丹品种有符山石、岛乃藤、黑海盗、黑道格拉斯、旭港、翁狮子、海黄、长寿乐等；初开的牡丹品种有金岛、名望、金阁、时雨云、黑龙锦、八束狮子、天衣等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、樱花、猥实、金丝楸等竞相绽放。

天香牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放,主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有盛丹炉、紫蓝魁、胜葛巾、新国色、春柳、日月锦、胡红、绿幕、旭港、花王、卷叶红、黄冠、首案红、小蝴蝶、玉楼点翠等；初开的牡丹品种有黑豹、海黄、金阁、豆绿、金至等。园内芍药、虞美人、金鸡菊、火把莲、假龙头草、松果菊、大丽花、醉蝶、樱花、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

神州牡丹园：全园共有260多个品种牡丹开放，主要分布在国花坛、精品观赏区、天香会馆南侧等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、黄翠羽、池塘晓月、卷叶红、白玉、红斑白、明星、新日月、芳纪、墨池金辉、朝阳红、梨园春、村松樱、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金等。2024中国洛阳首届神州牡丹万花会暨国际牡丹切花花艺会盛大开幕，有百余件插花作品展示。

南山牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉等盛开。另外，国际芍药区的朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药初开，园内的月季、鸢尾兰、蔷薇等竞相绽放。

主要游园牡丹情况：