20日，2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行。与会专家、学者齐聚一堂，共谋中原药谷建设发展之策，共商洛阳生物医药产业高质量发展大计。

20日，2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行。与会专家、学者齐聚一堂，共谋中原药谷建设发展之策，共商洛阳生物医药产业高质量发展大计。

大会发布了中原药谷建设支持政策，推介重点招商项目，并为中原药谷产业发展联盟、中国先秦史学会伊尹文化研究分会、河南农业大学科研生产基地和河南省医药质量管理协会中原药谷工作站等揭牌，为中原药谷建设进一步夯实载体支撑。大会同期发布系列“揭榜挂帅”项目，进行重点项目签约，为中原药谷新入驻专家团队颁发聘书。会议期间，还举办了转化医学与大健康发展会议暨首届中原肿瘤免疫治疗创新发展会议、豫产大宗中药材深度开发专题会议、伊尹中医养生文化专题研讨会等主题活动。

作为中医药学的重要发祥地，嵩县是汤药鼻祖伊尹的故乡，也是河南省十大中药材种植基地和河南省中药材产业十强县之一，中药“六朵金花”久负盛名；嵩县与省科学院联合打造的中原药谷科创园，依托该县中药材种植、加工等综合优势，目前已建成7个创新中心，引进13个院士、专家团队。以此次大会为契机，后续我市将继续抢抓风口，依托中原药谷等创新平台推进生物医药产业集群发展，加速培育和发展新质生产力。

中国科学院院士、省科学院院长徐红星，俄罗斯自然科学院外籍院士姬广聚，市领导牛刚、宗玉红参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王博）