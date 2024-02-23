洛阳法院发出首份关爱未成年人提示单

近日，涧西区人民法院向一起离婚案件的当事人发送线上关爱未成年人提示单，这是在4月15日最高人民法院发布《关于在涉及未成年子女的离婚案件中开展“关爱未成年人提示”工作的意见》(下称《意见》)后，我市法院发出的首份提示单。

近日，涧西区人民法院向一起离婚案件的当事人发送线上关爱未成年人提示单，这是在4月15日最高人民法院发布《关于在涉及未成年子女的离婚案件中开展“关爱未成年人提示”工作的意见》(下称《意见》)后，我市法院发出的首份提示单。

前不久，在原告张某诉被告李某离婚纠纷一案中，涧西区人民法院承办法官发现，双方因为对孩子的家庭教育理念不同，时常争吵，以至于后期冷战处理，沟通不畅，感情出现危机。

承办法官立即联系涧西区人民法院与市妇联携手组建的家庭教育指导服务站，多次与双方沟通，传授正确的家庭教育理念，解开了夫妻俩多年的心结，双方最后拥抱和好。

4月16日，法院为督促双方当好合格家长，避免因离婚纠纷对孩子产生不利影响，从最有利于孩子身心健康的需要出发，法院依据《意见》，向他们发出关爱未成年人提示单，提醒双方，父母与子女间的关系不会因离婚而消除，无论婚姻如何变化，父母都应当肩负起对未成年子女抚养、教育、保护的法定义务，把关注子女的教育与成长放在首位，携手给未成年子女创造良好的生活成长环境，给予未成年子女最温暖的爱。

4月15日，最高人民法院发布《意见》，指出要在涉及未成年子女的离婚案件中开展关爱未成年人提示工作，对影响未成年人身心健康的行为进行早期预防，将防治未成年人犯罪工作关口前移，推动司法保护与家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护和政府保护有机衔接，督导父母当好合格家长，避免离婚纠纷对未成年人产生不利影响，促进未成年人身心健康。

根据规定，法院可根据实际情况，确定提示内容，以线上、线下等多种途径，通过口头告知、现场提示阅读、播放视频、制发提示卡或提示手册等多种形式，在立案、诉前调解、审理、执行等各阶段开展关爱未成年人提示工作，必要时可以结合家庭教育指导工作进行。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张焕静)