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这个双休日，来洛阳古墓博物馆看“乐舞复活记”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 18:49
宋杂剧砖雕

　　18日，洛报融媒记者从洛阳古墓博物馆获悉，该博物馆将于4月20日至21日举办“余韵朤朤—古墓博物馆乐舞复活记”音乐会，以民乐、古典舞、口技、声乐等形式为市民、游客送上文化大餐。

　　音乐会分为“汉律唐风”“宋艺雕栏”“明乐九州”“盛世华章”四个乐章，将馆藏壁画、砖雕中的乐舞元素和洛阳历史文化融合其中。这些尘封在墓室里的壁画、砖雕将穿越千年“活”起来，让今天的我们直观感受古人的娱乐生活。

　　“汉律唐风”乐章将集中展示长袖舞、剑舞等舞蹈，它们是汉唐时期经济繁荣、文化开放的见证。在洛阳古墓博物馆中，有一幅新莽时期墓葬壁画，其乐舞图中，舞蹈女子所表演的就是汉代非常流行的长袖舞。长袖舞的舞者运用柔软腰部展现出婀娜多姿的形态，同时在双臂发力之下将袖体飞舞于空中，不仅舞姿优美，也给人以空灵神秘之感。

新莽时期墓葬壁画乐舞图

　　“宋艺雕栏”乐章的表演形式取自洛阳古墓博物馆馆藏的宋杂剧砖雕，现场将有两名具有相声功底的专业演员，为大家讲述洛阳历史变迁和民间风情故事。宋代商业繁荣，促进了士大夫和市民阶层的迅速扩大，也推动了市井艺术的快速发展。宋杂剧生于民间、长于民间，从皇帝到平民无不醉心于这类雅俗共赏的艺术。

　　在“明乐九州”乐章，身着汉服的“女子十二乐坊”将使用中国传统乐器，与声、光、舞美巧妙配合，重新演绎中国古典民乐、民歌与世界各民族经典的民乐等不同风格音乐作品。“盛世华章”中，大家将欣赏到为本次活动专门创作的说唱歌曲，舞蹈与动感音乐结合，也将人一饱眼福。

　　20日至21日，音乐会每天两场，时间分别为每天的10时30分至11时30分、15时至16时，如果您感兴趣，可不要错过了。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 刘子新 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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