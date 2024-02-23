《焦点访谈》聚焦洛阳：以花为媒 为文旅产业“增色添香”

17日晚，央视《焦点访谈》播出报道《“春日经济”欣欣向荣》，其中用了4分多钟时间，聚焦洛阳以花为媒，拓展文旅产业链条，推动“观光旅游”向“沉浸体验”转变的鲜活实践。

17日晚，央视《焦点访谈》播出报道《“春日经济”欣欣向荣》，其中用了4分多钟时间，聚焦洛阳以花为媒，拓展文旅产业链条，推动“观光旅游”向“沉浸体验”转变的鲜活实践。

正是春意盎然、踏青赏花的好时节。在该报道中，洛阳满城盛开的牡丹花千姿百态，争奇斗艳，游客从四面八方赶来，带上拍照的设备花式打卡牡丹。王城公园里，随处可见身穿汉服的游人打卡拍照，外地游客按照《王城·邮记》纪念册上的导引地图和提示沉浸式游园，牡丹花伞、牡丹扇面、牡丹鲜切花、牡丹造型饰品、牡丹冰激凌等特色文创产品让游客直呼喜爱。

今年牡丹文化节，洛阳各主要牡丹观赏园开展“相约神都，漫步花海”沉浸式系列赏花活动，并推出文创集市、美食集市、汉服体验等消费业态，打造丰富多样的消费场景，为游客提供驻足休憩、拍照打卡、沉浸式体验等多元化服务。

游客因牡丹而来，又因新场景、新体验而流连忘返。王城公园举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，倾情演绎行进式历史实景剧《王城大典》，推出“盛世编钟 华夏乐舞”“凤舞霓裳”等特色演出，开辟公园演艺新空间和新场景，让游客在赏花的同时，身临其境感受洛阳深厚的历史文化底蕴。

在隋唐城遗址植物园，“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动同样吸引了不少游客。该园今年首次推出夜游项目，举办“隋唐潮迪狂欢夜”“非遗打铁花”“谪仙夜宴”等特色活动，融入牡丹文化、宫廷乐舞、汉服文化等元素，提升游客沉浸式游园体验感。

洛阳市文化广电和旅游局局长李振刊在报道中表示，以前游客来洛阳赏牡丹，大多是观光式旅游，消费主要是门票。今年以来，洛阳不断打造新的消费场景，延长赏花产业链，让赏花带动旅游经济不断提升。

隋唐洛阳城天街举办“天街奇遇季 花开又逢君”活动，国潮唐迪、古风演艺、潮流乐队等精彩上演；洛邑古城开展“华彩国风 古韵盛典”国风演艺活动，设置“沉浸式”游园体验路线；多家博物馆开展东方博物馆之都奇妙游活动，为游客带来更丰富的沉浸式文博新玩法……

洛阳多家景区、文博场馆也着力打造沉浸式文旅新场景、新业态，让游客从“看景”到“入景”，从“观光旅游”向“沉浸体验”转变。

今年牡丹文化节期间，洛阳市酒店周中的入住率达到90%，周末全部满房。据统计，4月1日至15日，全市共计接待1016.49万人次，旅游总收入78.44亿元，同比分别增长16.4%和27.65%。

该报道提到，洛阳以花为媒，着力推动文旅产业由“景区游”向“全域游”“门票经济”向“产业经济”“旅游城市”向“城市旅游”发展，让广大游客沉浸其中、自得其乐。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）