洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

服务上“新”！自贸区洛阳片区开启社保卡“一站式服务”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 16:40

　　18日，洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，近日洛阳自贸综合服务中心新设社保卡制卡窗口，开启社保卡随来随办、即时制卡、立等可取等“一站式服务”。

　　作为洛阳片区聚焦“政银合作”，不断提升政务服务标准化水平的最新举措，该窗口由洛阳自贸综合服务中心携手交通银行洛阳自贸区支行共同设立，通过引入银行便携设备和工作人员，将社保卡即时制卡服务延伸到服务中心，具备当场制卡、领取、启用、激活金融等多项功能。

　　“以前办社保卡需要在社保窗口和银行网点‘两头跑’，如今在一个窗口不到十分钟就办好，真是太方便了！”拿到刚制作出来的社保卡，市民刘女士高兴地说。

　　社保卡是政府民生服务的重要载体，集身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费及待遇领取、金融支付等多项功能于一体。据自贸综合服务中心工作人员介绍，如需办理相关业务，年满16周岁的，可在该中心政务大厅34号窗口填写提交社保卡申请表，随后根据要求在洛阳社保卡公众号上进行相关操作；16周岁以下的，需要监护人携带本人身份证、孩子出生证明、身份证或户口本代为办理。如果有社保卡使用问题还可在社保窗口进行现场咨询，进一步方便了企业群众办事需求。

　　下一步，洛阳自贸综合服务中心将继续深化“政银合作”，在创新思路上发力，持续丰富“一站式”功能，更好地为企业群众提供便利化、个性化和精准化服务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 崔浩然 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 官方接驳车、停车指南……薛之谦演唱...
  • 阵雨、雷阵雨、暴雨……今明两天洛阳...
  • 400余亩油菜花“点亮”二里头遗址
  • 江凌与广州金控集团董事长聂林坤举行...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 五一假期火车票抢到了吗？来看看抢票技巧
  • 昼赏牡丹夜观灯 感受古都韵味与风情
  • 市纪委监委部署开展群众身边不正之风...
  • 满满文化自信！洛阳地铁主题列车上新
  • 走进三省六校！洛阳“上新”招聘智能...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605