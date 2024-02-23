服务上“新”！自贸区洛阳片区开启社保卡“一站式服务”

18日，洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，近日洛阳自贸综合服务中心新设社保卡制卡窗口，开启社保卡随来随办、即时制卡、立等可取等“一站式服务”。

18日，洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，近日洛阳自贸综合服务中心新设社保卡制卡窗口，开启社保卡随来随办、即时制卡、立等可取等“一站式服务”。

作为洛阳片区聚焦“政银合作”，不断提升政务服务标准化水平的最新举措，该窗口由洛阳自贸综合服务中心携手交通银行洛阳自贸区支行共同设立，通过引入银行便携设备和工作人员，将社保卡即时制卡服务延伸到服务中心，具备当场制卡、领取、启用、激活金融等多项功能。

“以前办社保卡需要在社保窗口和银行网点‘两头跑’，如今在一个窗口不到十分钟就办好，真是太方便了！”拿到刚制作出来的社保卡，市民刘女士高兴地说。

社保卡是政府民生服务的重要载体，集身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费及待遇领取、金融支付等多项功能于一体。据自贸综合服务中心工作人员介绍，如需办理相关业务，年满16周岁的，可在该中心政务大厅34号窗口填写提交社保卡申请表，随后根据要求在洛阳社保卡公众号上进行相关操作；16周岁以下的，需要监护人携带本人身份证、孩子出生证明、身份证或户口本代为办理。如果有社保卡使用问题还可在社保窗口进行现场咨询，进一步方便了企业群众办事需求。

下一步，洛阳自贸综合服务中心将继续深化“政银合作”，在创新思路上发力，持续丰富“一站式”功能，更好地为企业群众提供便利化、个性化和精准化服务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 崔浩然 文/图）