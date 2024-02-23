走进三省六校！洛阳“上新”招聘智能机助力引才引智

近日，10台洛阳人才招聘信息智能机在西安理工大学等省外高校“上线”，吸引了当地学生关注。作为信息共享设备，该智能机可滚动呈现洛阳实时招聘信息、人才政策等，实现“零距离”招聘，助力洛阳引才引智。

近日，10台洛阳人才招聘信息智能机在西安理工大学等省外高校“上线”，吸引了当地学生关注。作为信息共享设备，该智能机可滚动呈现洛阳实时招聘信息、人才政策等，实现“零距离”招聘，助力洛阳引才引智。

为助力洛阳青年友好型城市建设，吸引更多优秀青年人才到洛就业创业，4月11日起，2024年“才聚河‘洛’ ‘阳’帆起航”春季名企名校招聘巡回行正式启动。洛阳人社部门先后在陕西西安、山西太原、甘肃兰州等三地的六所高校顺利开展招才引才活动，累计吸引洛阳石化工程、龙门实验室、黎明化工研究院等41家次洛阳重点优质企业参加，发布384个岗位受到了外地河南籍学子的热烈响应，吸引了化工、机械、电子信息、中文、材料等专业的高校毕业生超2000人次，初步达成就业意向185人。

据悉，此次引才活动是2024年“才聚河‘洛’ ‘阳’帆起航”春季名企名校招聘巡回活动的首条线路。作为大学生就业节系列活动的重要一环，接下来洛阳人社“引才专列”还将继续组织洛阳优质企业到成都、武汉、南京等人才聚集地持续开展引才活动，合理谋划设立市外高校人才工作站布局，为助推洛阳高质量发展搭平台、畅渠道、聚人才。(洛报融媒·洛阳网记者谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图)