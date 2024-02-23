“手工画奶奶”最近有点儿忙

近日，一位洛阳老人制作牡丹团扇的视频引发网友广泛关注。这位81岁的老人凭借气韵生动的牡丹画和端正的楷书，受到不少网友称赞，被网友亲切地称为“手工画奶奶”。

高蕊在绘制牡丹团扇

近日，一位洛阳老人制作牡丹团扇的视频引发网友广泛关注。这位81岁的老人凭借气韵生动的牡丹画和端正的楷书，受到不少网友称赞，被网友亲切地称为“手工画奶奶”。

记者了解到，“手工画奶奶”名叫高蕊，来自孟津区平乐镇平乐社区。每天上午10时许，她都会来到白马寺附近支起小摊卖牡丹团扇，一待就是一天。最近，高蕊有点儿忙——招待光顾小摊的外地游客。

与周边其他小摊相比，高蕊的牡丹团扇小摊有些特别。在这里，高蕊一边销售、一边创作，还能根据游客需求私人定制，小摊人气十足。

高蕊创作牡丹画，已有十多年了。对高蕊来说，画牡丹画既能锻炼身体，又能增加收入补贴家用。

高蕊是普普通通的庄稼人，2009年参加了牡丹画师培训。“年龄大了，干不动农活，又闲不下来。画牡丹画能活动手臂，锻炼身体，是个不错的选择。”高蕊笑着说。

熟能生巧。多年来，高蕊的牡丹画手法越来越娴熟，还将牡丹诗词融入牡丹团扇。“我发现，近年来大家越来越喜欢搭配诗词的牡丹团扇，我就决定在作品中添加诗词。”高蕊介绍。

对高蕊而言，重新拿起毛笔并不容易。“上次拿毛笔还是上学的时候，几十年都没碰过了。”一开始，她对练毛笔字心里没底，决定先尝试在团扇上用圆珠笔写诗词。“我年龄大了，比较关注养生，以前就常用圆珠笔记录养生知识。”高蕊说，经过前期练习，她逐渐找回信心，用毛笔代替圆珠笔练习楷书，书写牡丹诗词。

有了牡丹诗词的“加持”，高蕊的小摊吸引了不少游客，最多时日销售额能有五六百元。

近年来，平乐社区积极传承推广牡丹文化，加大画师培养力度，大力发展牡丹画产业，闯出一条乡村振兴发展新路。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 文/图）