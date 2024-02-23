《河洛新曲》节目赢得满堂彩

4月12日上午，周王城广场人头攒动，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”惠民演出正在进行，第9个出场节目器乐演奏《河洛新曲》赢得满堂彩。这是一首原创曲目，演奏的乐队是洛学堂·羽音坊乐队，全部由退休老人组成。

演出结束后，乐队成员合影

4月12日上午，周王城广场人头攒动，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”惠民演出正在进行，第9个出场节目器乐演奏《河洛新曲》赢得满堂彩。这是一首原创曲目，演奏的乐队是洛学堂·羽音坊乐队，全部由退休老人组成。

《河洛新曲》诉说“洛阳故事”

二胡、曲胡、琵琶、竹笛、扬琴、中阮、大阮、唢呐……十余种乐器齐上阵。音乐时而慷慨激昂，让人脑海中浮现出当下洛阳牡丹观赏园里游客如潮的盛况；时而婉转悠扬，让人如同穿行于充满烟火气的老城街巷，《河洛新曲》将“洛阳故事”娓娓道来。

今年61岁的于留春是《河洛新曲》的创作者，也是洛学堂·羽音坊乐队的指挥和艺术总监。今年年初，他根据马光陆作品《新春乐》的部分素材进行创编，结合乐队成员各自特长，加入豫剧等音乐素材创作《河洛新曲》，乐曲气氛欢快、祥和，融入洛阳小曲特点，颇具洛阳韵味。

从“一枝独秀”磨合到“满园春色”

乐队成员于留春毕业于上海音乐学院作曲系，曾执棒于洛阳市交响乐团。乐队的“二胡担当”裴淑娟，今年63岁，是当年从河南大学艺术学院走出的大学生，如今她的学子遍布国内多所知名音乐院校；乐队的琵琶演奏者葛燕，与裴淑娟同岁，自小学习琵琶，在专业团体工作多年直至退休……

乐队的王团长自豪地说，乐队多名成员经常参加独奏演出并获奖，水平相当高，对于大家来说，单独演奏并非难事，但如何从独奏走向合奏则需要磨合。

一花独放不是春，百花齐放春满园。为了让大家配合得更好，近两个月来，每周一和周五的固定时间，乐队成员风雨无阻在一起排练，从“一枝独秀”磨合到“满园春色”，才有了演出现场的精彩呈现。

乐队给他们的生活增添了欢乐

演出结束，今年69岁的乐队成员王建周扛起大阮起身离开。这个大阮长度超过一米，重量约20斤。

每次参加这样的公益演出，乐队成员们都是自带乐器、自行前往。他们为何乐此不疲？

“是热爱，也为了传承。”王团长说。

“退休后，时间更充裕了，我们因共同的爱好聚到一起。”乐队成员郭玲娟说，今年是她退休的第二年，参加老年乐队，不仅让她的音乐素养再次提升，增强了团结协作的意识，也为退休生活增添了很多欢乐。

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活动丰富多彩 群众乐享“大餐”

市文化馆相关负责人介绍，今年的“河洛欢歌·广场文化月”活动自4月8日开幕以来，平均每场演出吸引观众约2000人次。该活动每天10时至11时30分在周王城广场举行，将持续至4月26日，其间将举办“青春之名”专场文艺演出、“弘艺舞台”沉浸式体验文艺演出、“春风化雨”社区文化展演、“佳音传扬”社区群众合唱展演等各具特色的文艺演出活动。该活动还将通过“文化豫约”等平台进行直播，让大家足不出户也能欣赏精彩的文艺节目。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛瑞佳)