“行走西工 遇见非遗”牡丹元素非遗展惊艳亮相

16日，在“行走西工 遇见非遗”牡丹元素非遗展上，牡丹香、牡丹茶、牡丹石画等一大批牡丹元素满满的非遗展品惊艳亮相，吸引了不少市民朋友驻足参观。

16日，在“行走西工 遇见非遗”牡丹元素非遗展上，牡丹香、牡丹茶、牡丹石画等一大批牡丹元素满满的非遗展品惊艳亮相，吸引了不少市民朋友驻足参观。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。洛阳自古就有种植牡丹的历史，因此在传统手工技艺、民间文学和文化习俗中总能见到牡丹的身影。

本次展出的展品分为两大类，一类是以牡丹为原材料制作而成的非遗产品，如牡丹香、牡丹茶、牡丹饼等；另一类是以牡丹纹样为基础，进行设计创作的非遗产品，如牡丹石画、牡丹首饰、洛绣等。

记者精心挑选了其中几样展品，为您详细介绍这些展品运用的非遗技艺。同时您也可以到现场观看展品，近距离感受非遗之美。

展览地点：

中州万达广场一楼大厅(4月13日至28日)

西工区文化馆一楼非遗展厅(4月29日至5月15日)

牡丹石画

洛阳牡丹石画技艺是将牡丹作为绘画题材画在黄河石上的一种绘画技艺，通过把画和石头本身特质的结合，保留和提升石头的自然之美。

洛阳作为黄河流域城市，为牡丹石画提供了创作原材料——黄河石。牡丹石画依据黄河石表面质白细腻、造型圆润的特点，在作画时根据石头的颜色、形状、纹路来构思创作内容，通过精巧的设计和绘画，赋予石头新的生命，让寻常的石头“鲜活”起来。