洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“行走西工 遇见非遗”牡丹元素非遗展惊艳亮相
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:47

　　16日，在“行走西工 遇见非遗”牡丹元素非遗展上，牡丹香、牡丹茶、牡丹石画等一大批牡丹元素满满的非遗展品惊艳亮相，吸引了不少市民朋友驻足参观。

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。洛阳自古就有种植牡丹的历史，因此在传统手工技艺、民间文学和文化习俗中总能见到牡丹的身影。

　　本次展出的展品分为两大类，一类是以牡丹为原材料制作而成的非遗产品，如牡丹香、牡丹茶、牡丹饼等；另一类是以牡丹纹样为基础，进行设计创作的非遗产品，如牡丹石画、牡丹首饰、洛绣等。

　　记者精心挑选了其中几样展品，为您详细介绍这些展品运用的非遗技艺。同时您也可以到现场观看展品，近距离感受非遗之美。

　　展览地点：

　　中州万达广场一楼大厅(4月13日至28日)

　　西工区文化馆一楼非遗展厅(4月29日至5月15日)

　　牡丹石画

　　洛阳牡丹石画技艺是将牡丹作为绘画题材画在黄河石上的一种绘画技艺，通过把画和石头本身特质的结合，保留和提升石头的自然之美。

　　洛阳作为黄河流域城市，为牡丹石画提供了创作原材料——黄河石。牡丹石画依据黄河石表面质白细腻、造型圆润的特点，在作画时根据石头的颜色、形状、纹路来构思创作内容，通过精巧的设计和绘画，赋予石头新的生命，让寻常的石头“鲜活”起来。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 南昌市考察团来洛
  • “抖音10大热门赏花城市”榜单出炉 洛...
  • 阵雨、雷阵雨、暴雨……今明两天洛阳...
  • 新安县仓头镇：黄河岸边开出“致富花...
  • 提醒！洛阳旅游年票线上办理服务暂停
  • 4月20日起，洛阳37路公交线路优化调整
  • 江凌与广州金控集团董事长聂林坤举行...
  • 洛阳高层次人才公积金最高可贷100万元...
  • 营收80亿元！万基控股一季度实现“开...
  • 填补国内外空白！“洛阳首创”0.02毫...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605