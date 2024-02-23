偃师男篮赢得河南省万村千乡农民篮球赛总冠军

记者16日从市体育局获悉，河南省第十四届万村千乡农民篮球赛争霸赛在灵宝市焦村镇卯屯村落下帷幕。 记者16日从市体育局获悉，河南省第十四届万村千乡农民篮球赛争霸赛在灵宝市焦村镇卯屯村落下帷幕。决赛中，代表我市参赛的偃师男篮以59∶43击败濮阳队，赢得全省总冠军。 第十四届万村千乡农民篮球赛历时半年多，分五个阶段进行。第一阶段为乡镇以下行政村比赛，第二阶段为各县区初赛，第三阶段为各省辖市决赛，第四阶段为全省赛区决赛，第五阶段为全省总决赛。偃师男篮在本届比赛中以扎实的功底和稳健的临场发挥一路高歌猛进，以洛阳市第一名晋级全省赛区决赛，并在随后的分区赛中获得南赛区冠军。在总决赛上，偃师队与信阳、济源示范区、平顶山、周口、新乡、濮阳、开封、灵宝等8支球队展开角逐，最终如愿登顶。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 苏文辉 文/图）