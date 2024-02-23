瀍河，全长35公里，与伊、洛、涧并称为洛阳市区四大河流，其发源于河南省洛阳市孟津区横水镇宜苏山，东南蜿蜒而下，途经会瀍沟、马屯、班沟、九泉、寺河南，由牛步河入瀍沟，再穿过刘家寨、前李、后李，由瀍河区的下园汇入洛河。这是现代瀍河的大致流向，是隋朝之后形成的。瀍河流域不仅是牡丹的原生地，洛阳牡丹的两个珍品姚黄、魏紫都从这里走向全国。

瀍河，全长35公里，与伊、洛、涧并称为洛阳市区四大河流，其发源于河南省洛阳市孟津区横水镇宜苏山，东南蜿蜒而下，途经会瀍沟、马屯、班沟、九泉、寺河南，由牛步河入瀍沟，再穿过刘家寨、前李、后李，由瀍河区的下园汇入洛河。这是现代瀍河的大致流向，是隋朝之后形成的。瀍河流域不仅是牡丹的原生地，洛阳牡丹的两个珍品姚黄、魏紫都从这里走向全国。

瀍水出于宜苏山

瀍河的源头是宜苏山，宜苏山是历史名山。《山海经·中山经》云：“平逢之山，南望伊洛，东望榖城之山。”清人吴任臣注：“郏山，在河南郡西北，逶逦至城北二里，一名北邙，一名平逢山。《一统志》：榖城山，在河南府西北五十里，连孟津县界，旧名替亭山，瀍水出此。”这里的榖城山、替亭山，就是宜苏山。

宜苏山是华胥氏故都。华胥氏，又称赫苏氏、赫胥氏，是中国上古时期母系氏族社会杰出的部落女首领，相传她踩雷神脚印而受孕，生伏羲和女娲，传嗣炎帝、黄帝，从而成为中华民族的始祖母。她创造了中国的渔猎、农耕文化，开创了中华文明史。“华夏”和“中华”中的“华”字皆源于华胥。

华胥部族活动在宜苏山，古文献中有明确记载。宋代罗泌《路史·前纪七·禅通纪·赫苏氏》云：“赫苏氏，是为赫胥。赫胥氏之治也，尊民而重事。方是之时，人居不知所为，行不知所之，鼓腹而游，含哺而嘻，昼而动，夕而息，渴则求饮，饥则求食；莫知作善、而作慝也。出三入一，惝怳如遗，光曜赫奕而隆名。有不居，即以胥而自况，九洛泰定，爰脱洒于潜山。”潜山，就是孟津西部、瀍河之源的宜苏山。

清嘉庆《孟津县志》卷一《沿革考》云：“上古为赫苏氏之都。赫苏，是为赫胥。《路史》曰：‘赫苏氏之为治也，光曜赫奕而隆名。有不居而自况，九洛泰定，爰脱洒于潜山。’今津之西境有潜亭山，苏山其故墟也。”潜山、潜亭山、苏山，皆指的是宜苏山。

华胥氏的图腾是龙，宜苏山的西峰为龙马谷堆，这是一个古老的地名。“华”同“花”，花就是牡丹，欧阳修《洛阳牡丹记》说：“洛阳亦有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类，皆不减它出者，而洛阳人不甚惜，谓之果子花，曰某花某花；至牡丹则不名，直曰花。其意谓天下真花独牡丹，其名之著，不假曰牡丹而可知也，其爱重之如此。”宜苏山是邙山的重要山峰，也是牡丹的重要原生地。中国龙文化和牡丹文化都与宜苏山密切相关。

今宜苏山仍有很大的牡丹园，种植最多的是牡丹珍品瀍源红，是洛阳红的变异品种。

瀍西古村访花后

瀍河中游、瀍河西岸，有中国传统文化村落魏家坡，这里是洛阳牡丹珍品魏紫的故乡。

宋仁宗天圣八年(公元1030年)春，归宋的吴越国王之子钱惟演开始任西京洛阳留守，当时洛阳牡丹有两个珍品，即姚黄和魏紫，钱惟演经过品鉴后，将其定为花王和花后。钱惟演的助手欧阳修后来在《洛阳牡丹记》中引钱惟演之语说：“人谓牡丹花王，今姚黄真可为王，而魏花乃后也。”

欧阳修的《洛阳牡丹记》说：“魏花者，千叶肉红，花出于魏相仁浦家。始樵者于寿安山中见之，斫以卖魏氏，魏氏池馆甚大，传者云：此花初出时，人有欲阅者，人税十数钱，乃得登舟渡池至花所，魏氏日收十数缗。”

魏仁浦是后周时的宰相，同时兼任枢密使、刑部尚书，他的池馆在魏家坡，今属孟津区。当时洛阳西部的紫砂寿安山上长有牡丹，砍柴人经常上山寻找野牡丹挖来卖钱。魏仁浦经常从砍柴人手里买野牡丹，种在宅园里，培育出了魏紫。

魏紫极美丽，人们争相观赏。面对蜂拥而至的人群，魏家意识到魏紫的观赏价值可以拿来赚钱，所以规定谁要入园观赏，每人需交“十数钱”，然后才能登舟来到池馆观看，魏府卖门票每日可收十数缗钱。北宋大儒邵雍之子邵伯温《邵氏闻见录》记载了此事：“魏花，出五代魏仁浦枢密园池中岛上。初出时，园吏得钱以小舟载游人往过，他处未有也。”

北宋灭亡后，魏紫随着洛阳移民到了江南。南宋爱国词人辛弃疾在《临江仙》中写道：“只恐牡丹留不住，与春约束分明。未开微雨半开晴。要花开定准，又更与花盟。魏紫朝来将进酒，玉盘盂样先呈。鞓红似向舞腰横。风流人不见，锦绣夜间行。”

在金、元、明、清时，魏紫也在洛阳世代传承。在清朝时，洛阳花农从魏紫中培育出一个新品种，命名为赛魏紫。清朝、民国时期，洛阳牡丹的种植区在洛河之南，龙门山、万安山之北，东起李家楼(今李楼)，西到西场(今新村)，绵延二十余里，以李家楼梁家花园最大，种有姚黄、魏紫等五十多品牡丹。梁家花园的牡丹，最远卖到甘肃。今甘肃省临洮县西坪乡李家有株清朝栽植的古牡丹，品种是魏紫，是李家先人从洛阳梁家花园引栽的。

花王故里是瀍河

邵伯温《邵氏闻见录》说：“姚黄，初出邙山后白司马坡下姚氏酒肆，水地诸寺间有之，岁不过十数枝，府中多取以进。次曰魏花，出五代魏仁浦枢密园池中岛上。”“姚黄，自浓绿叶中出微黄花，至千叶。魏花微红，叶少减。此二品皆以姓得名，特出诸花之上，故洛人以姚黄为王，魏花为妃云。”

北宋周师厚《洛阳牡丹记》则对其做了详细记载：“姚黄，千叶黄花，色极鲜洁，精彩射人，有深紫橒心，近瓶青旋心一匝，与瓶并色，开头可八九寸许。其黄花本出北邙山下白司马坡姚氏家。今洛中名圃中传接虽多，唯水北岁有开者，大岁间岁乃成千叶，余年皆单叶或多叶耳。水南率数岁一开千叶，然不及水北之盛也。盖本出山中宜高，近市多粪壤，非其木性也。其开最晚，在众花凋零之后，芍药未开之前。其色甚美，而高洁之性，敷荣之时，特异于众花，故洛人贵之，号为花王。城中每岁不过开数朵，都人士女必须倾城往观。乡人扶老携幼，不远千里。其为时所重如此。”

问题是“邙山后白司马坡下姚氏酒肆”“北邙山下白司马坡姚氏家”在哪里？

乾隆十年《洛阳县志》卷三：“白司马坡：在县东二十里白马寺西，唐武后垂拱年，铸人像处，宋时牡丹姚黄出白司马坂，疑即此。”这个位置说得很明确，姚黄故里在今瀍河区白马寺镇。

《水经·瀍河注》：“瀍水出河南谷城县北山，县北有潜亭，瀍水出其北梓泽中，梓泽，地名也。”“瀍水又东南流，注于谷。谷水自千金堨东注，谓之千金渠也。又东过洛阳县南，又东过偃师县，又东入于洛。”古瀍河是从今白马寺镇流过，姚黄正是瀍河给古都洛阳的伟大献礼。（郑贞富）