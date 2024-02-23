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赞！汝阳75岁老人勇救落水男童
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:47
落水男童家长感谢肖培正（右）救了孩子的命

　　如今，汝阳县蔡店乡辛庄村恢复了往日的平静。前几天，这里发生了一件惊心动魄的事情——一名5岁男童不慎落水，年逾七旬的老人肖培正不顾安危下水施救，成功将孩子营救上岸。事后，孩子的母亲跪地向肖培正老人谢恩。

　　“当时我心想，坚决不能放弃”

　　13日14时许，75岁的肖培正午休之后，走到家门口，突然听到不远处传来呼救声：“有人落水了，快来人啊！”

　　事发地是位于肖培正家东侧约20米远的水坑。听到呼救声，肖培正急忙跑了过去。来到水坑边时，村民肖山国和李景普皱着眉头，说有个孩子掉进去了。因不会游泳，俩人只能站在岸上干着急。

　　这个水坑占地约2亩，水深两三米，周围建有一米多高的围墙。肖培正翻过围墙，看到落水者为一名五六岁的男童，离岸边有三四米远。孩子的头顶即将被水淹没，随时有可能沉底。

　　肖培正没来得及脱掉衣服，就跳进了水里。他游到孩子身边时，孩子已不再挣扎。他一手揽住孩子往上提，好让孩子能够呼吸，一手划水往回游。毕竟上了年纪，体力有限，加上衣服湿透了，他的两条腿像灌了铅一样沉，回游过程十分吃力。

　　这时，邻居肖留卷也前来支援。他找来一根树枝递向肖培正，但树枝有些短，肖培正试了几次没有抓住。“当时我心想，坚决不能放弃。”肖培正说，他拼尽全身力气，终于游到岸边，并在肖留卷的帮助下成功上岸。

　　把孩子救上来，他累得双腿发软

　　“孩子脸色铁青，没有一丝血色，随后吐了几口水，缓了一会儿，才哭起来。”肖培正说，听到哭声，他明白孩子没有大碍，才放下心来。

　　肖培正不认识男童，听现场其他村民说，男童家住在村东南角，父母不在家。其间，有人给男童的父亲打电话说了此事。原来，男童与两个同伴出来玩耍，他的年纪最小，翻过围墙到水坑边戏水，不慎掉了进去。

　　事后，肖培正回家换衣服，觉得两条腿累得发软，迈步都成了问题，“过了半天才缓过劲儿”。

　　肖培正说，以前，他们村养牛户较多，水坑主要用于牛饮水，夏天也有人到水坑里洗澡。安全起见，前些年村里在水坑周围垒了围墙。

　　男童母亲跪地谢恩

　　15日上午，男童的母亲崔念存提着牛奶等礼品来到肖培正家，见到肖培正，她泣不成声，当场下跪，表达感激之情。

　　崔念存说，她在家附近找了一份工作，丈夫则在外地务工，她家共有5个孩子，落水的儿子今年5岁。当天，儿子由闺女照看，趁姐姐不注意，儿子就跑了出来，结果发生意外。得知孩子落水，她赶紧放下手中的活跑回家。

　　肖培正的老伴儿王欠说，这是老伴儿第二次救人。多年前，有一个十来岁的孩子掉进水坑，老伴儿下水把人救了上来。

　　“这次老伴儿下水救人，我有些担心，毕竟他年纪大了。”王欠说，老伴儿肖培正并不后悔自己的举动，“他说，就算豁出自己的老命也要救人”。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 薛艺辉 岳甜甜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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