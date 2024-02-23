洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

龙门元素上线音乐平台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:37

　　昨日下午，“来酷狗上春山”主题活动全国首发启动仪式在龙门古街举行。龙门石窟景区将同武当山、岳阳楼、恩施大峡谷等多个景区，共同开启一场沉浸式“音乐+旅行”春日跨界之旅。

　　“始建于北魏孝文帝时代，是世界文化遗产……”在音乐软件内，也能看到有关龙门石窟的简介；听歌时，歌词页面亦是“有声有色”，一边听歌，还能一边欣赏龙门卢舍那大佛和洛阳牡丹，龙门元素还被制作成专属头像挂件……4月17日至5月17日，在酷狗音乐App内搜索“上春山”“龙门石窟”等关键词，即可领取上述龙门主题“大礼包”，打造独具龙门风格的“音乐之旅”。

　　此次与音乐平台的合作，是龙门石窟景区首次开展跨界合作。洛阳龙门旅游集团相关负责人表示，参与此次跨界活动，让龙门山水名胜与音乐相互辉映，不仅丰富了游客的视听感受，也是一次“文化+创新”“文化+科技”的文旅探索。下一步，洛阳龙门旅游集团将以此活动为契机，不断与优质品牌合作，挖掘景区文化赋能新的可能性，共创更多优质内容，为广大中外游客讲好龙门故事，传播好中国文化。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 南昌市考察团来洛
  • “抖音10大热门赏花城市”榜单出炉 洛...
  • 门票9.9元、泄洪时间有变？小浪底景区...
  • 江凌与广州金控集团董事长聂林坤举行...
  • 4月24日起开始抓拍！伊滨区部分路口增...
  • 新安县仓头镇：黄河岸边开出“致富花...
  • 徐衣显会见韩国客人
  • 4月20日起，洛阳37路公交线路优化调整
  • 填补国内外空白！“洛阳首创”0.02毫...
  • 提醒！洛阳旅游年票线上办理服务暂停
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605