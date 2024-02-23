龙门元素上线音乐平台

昨日下午，“来酷狗上春山”主题活动全国首发启动仪式在龙门古街举行。龙门石窟景区将同武当山、岳阳楼、恩施大峡谷等多个景区，共同开启一场沉浸式“音乐+旅行”春日跨界之旅。

昨日下午，“来酷狗上春山”主题活动全国首发启动仪式在龙门古街举行。龙门石窟景区将同武当山、岳阳楼、恩施大峡谷等多个景区，共同开启一场沉浸式“音乐+旅行”春日跨界之旅。

“始建于北魏孝文帝时代，是世界文化遗产……”在音乐软件内，也能看到有关龙门石窟的简介；听歌时，歌词页面亦是“有声有色”，一边听歌，还能一边欣赏龙门卢舍那大佛和洛阳牡丹，龙门元素还被制作成专属头像挂件……4月17日至5月17日，在酷狗音乐App内搜索“上春山”“龙门石窟”等关键词，即可领取上述龙门主题“大礼包”，打造独具龙门风格的“音乐之旅”。

此次与音乐平台的合作，是龙门石窟景区首次开展跨界合作。洛阳龙门旅游集团相关负责人表示，参与此次跨界活动，让龙门山水名胜与音乐相互辉映，不仅丰富了游客的视听感受，也是一次“文化+创新”“文化+科技”的文旅探索。下一步，洛阳龙门旅游集团将以此活动为契机，不断与优质品牌合作，挖掘景区文化赋能新的可能性，共创更多优质内容，为广大中外游客讲好龙门故事，传播好中国文化。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）