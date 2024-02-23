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花开时节动京城（课本里的洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:31

　　开栏语

　　从小到大你学过的语文课本和历史课本里隐藏了多少洛阳故事，你知道吗？永怀河洛间，煌煌祖宗业。让我们一起走进课本里的洛阳，感受河洛文化的厚度。敬请关注。

　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”这是唐代文学家，同时也是洛阳老乡的刘禹锡的《赏牡丹》中的名句(见部编版八年级语文下册)。

　　一千四百多年前的隋朝，洛阳民间就有“赴花会”，大家相约去某家观赏牡丹。到了唐代，白居易的“花开花落二十日，一城之人皆若狂”，李白的“云想衣裳花想容”，说的都是牡丹花。宋代洛阳出现“万花会”，外地人都争相到洛阳赏牡丹，开封有位外号叫“刘跛子”的诗人刘山老，虽说腿脚不便每年也要来看牡丹。他还写了首《满庭芳》：“洛阳，花看了，归来帝里，一事全无。”看完洛阳牡丹，什么烦恼都忘记了，可见牡丹的魅力。

　　洛阳牡丹的盛景，还被唐宋八大家之一的欧阳修写进了《洛阳牡丹记》中。欧阳修的《卖油翁》、《醉翁亭记》都被收入语文课本中(分别在部编版七年级语文下册、九年级语文上册)。他在宋仁宗天圣八年(公元1030年)考中进士，第二年任西京(今洛阳)留守推官，他写的《洛阳牡丹记》是历史上第一部具有重要学术价值的牡丹专著。（李砺瑾）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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