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专题解读新公司法 ！“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:31

　　新公司法究竟“新”在何处？昨日，第八场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动举行。活动邀请法律专家对新公司法进行详细解读，进一步增强企业法律意识，护航企业健康发展。

　　新公司法将于今年7月1日起正式施行。此次公司法修改涉及的条文多、范围广，修改内容包括完善公司注册资本制度，优化公司治理，完善公司设立、退出制度等多个方面。活动现场，市律协相关法律专家围绕公司法修订的背景及意义、公司资本制度和公司治理制度变化等方面，进行了深入浅出的讲解。

　　据了解，新公司法一个显著的变化就是对有限责任公司认缴登记制进行了完善，将过去注册资本认缴期限由公司股东内部自行约定改为自公司成立之日起五年内缴足。此外，新公司法还完善和优化了公司治理制度。新公司法规定，有限责任公司可以按照章程规定在董事会中设置审计委员会，委员会由董事组成，行使监事职权，在此情况下，可以不设监事会或者监事，进一步简化公司组织架构。

　　本次宣讲活动吸引了来自全市各县区的100多家企业参与。大家纷纷表示，此次解读帮助与会人员深入理解公司法修订后的变化，能有效助力企业防范潜在风险，实现高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 陈相龙)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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