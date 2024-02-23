洛阳荣获小红书“文化漫游佼佼者”称号

日前，小红书2024社区文旅发展大会在福建省泉州市举办，洛阳和大同、喀什、苏州、泉州5个城市，共同被小红书用户推荐为“文化漫游佼佼者”城市。

日前，小红书2024社区文旅发展大会在福建省泉州市举办，洛阳和大同、喀什、苏州、泉州5个城市，共同被小红书用户推荐为“文化漫游佼佼者”城市。

“文化漫游佼佼者”称号，是小红书平台依据用户对目的地文化主题内容的搜索数据，和对目的地文化的内容关注度，如曝光互动等数据，综合评估得出。

数据显示，洛阳作为十三朝古都，以悠久的历史和深厚的文化底蕴，受到小红书网友的认可。从水边洛神到牡丹竞发，从胡辣汤到浆面条，历史、人情、烟火等标签与洛阳息息相关，洛阳在小红书上展示着多样的魅力。

市文广旅局相关负责人表示，下一步，我市将继续发掘洛阳的独特魅力与优质文旅资源，借助互联网平台，抓住先锋用户洞察的城市文旅新趋势，打造独具特色的城市IP，让洛阳成为城市文旅的新“热门目的地”。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 周亚伟）