从看“风景”转向看“场景”

“第一次‘进宫’吃饭有点紧张”“还是‘武皇’请客有排面”……走进上阳宫“武皇燕乐”大型实景餐秀演艺现场，赴一场穿越千年的沉浸式宫宴，一边观赏宫廷乐舞，一边品尝美酒佳肴，不一样的体验场景令人赏心悦目。

“第一次‘进宫’吃饭有点紧张”“还是‘武皇’请客有排面”……走进上阳宫“武皇燕乐”大型实景餐秀演艺现场，赴一场穿越千年的沉浸式宫宴，一边观赏宫廷乐舞，一边品尝美酒佳肴，不一样的体验场景令人赏心悦目。

行走在牡丹飘香的洛阳街头，一条小街、一家民宿，一个市集、一家酒店，甚至一个大排档，都能成为游客打卡的理由，让人分不清什么是生活，什么是风景。比如，在一家烧烤大排档，老板娘穿着白纱裙、蒙着面纱翩翩起舞，这一跳引得“三五好友，小酒一喝，醉眼蒙眬间梦回盛唐”，大排档生意爆火；在广州市场步行街，游客打卡咖啡邮局，喝一杯“邮点开心雪顶”，写一封信给爱的人，重拾车马很慢的从前；在西工小街，暮色下人流如织、霓虹闪烁，非遗美食、文创潮物比比皆是，“民初印象风貌”吸引游客拍照，“整条街上全是人”……当场景遇见文旅、走进生活，让参与者完全沉浸于故事、角色之中，便激发消费热情尽情释放，为洛阳引来了“流量”，增加了“留量”。

“无场景，不文旅”。新文旅时代，人们不再满足走马观花式的看风景，开始追求沉浸式体验新场景，沉浸式体验、场景化消费成为主流趋势和消费者的“新宠”，特别是“互联网世代”已成为消费中坚，吸引年轻消费带动全龄消费，“倒逼”文旅产品迭代升级，场景化已成为新文旅发展趋势。

场景的灵魂是文化，其核心在于文化IP与旅游要素的完美结合，一方面讲好故事，让游客成为故事的主角；另一方面演绎生活，让游客在见人、见物中感受生活的美好。由是观之，一切皆可场景，一个景区、一个街区、一个乡村，甚至一家酒店，都可以通过构建“微场景”，打造休闲度假的“微目的地”。比如无锡拈花湾取材于经典故事打造“拈花一笑”场景，成为文旅市场的现象级标杆；连洛阳大排档老板娘跳舞走红，也能为洛阳文旅增粉……只要让游客在沉浸式体验中产生情感共鸣，互动体验，他们就会打开钱包、愉悦消费，就能带动城市文旅消费。

“城是一个景，景是一座城。”从“景区游”转向“城市游”，谁在文旅场景化上领先一步，谁就能在新文旅赛道竞逐中掌握“流量密码”、占得发展先机。洛阳作为千年古都，从洛神传说到李杜相遇，从牡丹、牛肉汤到各种特色小吃，从吃、住、行到游、购、娱，有说不尽的文化经典等待活色生香的演绎，有道不完的市井烟火等待有滋有味的呈现，有数不清的消费场景等待富有创意的拓展。不妨从看“风景”转向看“场景”，让我们携手打造更多消费者“愿来、愿赏、愿体验、愿参与、愿消费”的“好场景”，让更多的神都之美看得见、说得出、体会得到，汇聚成拉动新文旅发展的新动能！(洛平)