洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从看“风景”转向看“场景”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:16

　　“第一次‘进宫’吃饭有点紧张”“还是‘武皇’请客有排面”……走进上阳宫“武皇燕乐”大型实景餐秀演艺现场，赴一场穿越千年的沉浸式宫宴，一边观赏宫廷乐舞，一边品尝美酒佳肴，不一样的体验场景令人赏心悦目。

　　行走在牡丹飘香的洛阳街头，一条小街、一家民宿，一个市集、一家酒店，甚至一个大排档，都能成为游客打卡的理由，让人分不清什么是生活，什么是风景。比如，在一家烧烤大排档，老板娘穿着白纱裙、蒙着面纱翩翩起舞，这一跳引得“三五好友，小酒一喝，醉眼蒙眬间梦回盛唐”，大排档生意爆火；在广州市场步行街，游客打卡咖啡邮局，喝一杯“邮点开心雪顶”，写一封信给爱的人，重拾车马很慢的从前；在西工小街，暮色下人流如织、霓虹闪烁，非遗美食、文创潮物比比皆是，“民初印象风貌”吸引游客拍照，“整条街上全是人”……当场景遇见文旅、走进生活，让参与者完全沉浸于故事、角色之中，便激发消费热情尽情释放，为洛阳引来了“流量”，增加了“留量”。

　　“无场景，不文旅”。新文旅时代，人们不再满足走马观花式的看风景，开始追求沉浸式体验新场景，沉浸式体验、场景化消费成为主流趋势和消费者的“新宠”，特别是“互联网世代”已成为消费中坚，吸引年轻消费带动全龄消费，“倒逼”文旅产品迭代升级，场景化已成为新文旅发展趋势。

　　场景的灵魂是文化，其核心在于文化IP与旅游要素的完美结合，一方面讲好故事，让游客成为故事的主角；另一方面演绎生活，让游客在见人、见物中感受生活的美好。由是观之，一切皆可场景，一个景区、一个街区、一个乡村，甚至一家酒店，都可以通过构建“微场景”，打造休闲度假的“微目的地”。比如无锡拈花湾取材于经典故事打造“拈花一笑”场景，成为文旅市场的现象级标杆；连洛阳大排档老板娘跳舞走红，也能为洛阳文旅增粉……只要让游客在沉浸式体验中产生情感共鸣，互动体验，他们就会打开钱包、愉悦消费，就能带动城市文旅消费。

　　“城是一个景，景是一座城。”从“景区游”转向“城市游”，谁在文旅场景化上领先一步，谁就能在新文旅赛道竞逐中掌握“流量密码”、占得发展先机。洛阳作为千年古都，从洛神传说到李杜相遇，从牡丹、牛肉汤到各种特色小吃，从吃、住、行到游、购、娱，有说不尽的文化经典等待活色生香的演绎，有道不完的市井烟火等待有滋有味的呈现，有数不清的消费场景等待富有创意的拓展。不妨从看“风景”转向看“场景”，让我们携手打造更多消费者“愿来、愿赏、愿体验、愿参与、愿消费”的“好场景”，让更多的神都之美看得见、说得出、体会得到，汇聚成拉动新文旅发展的新动能！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 南昌市考察团来洛
  • “抖音10大热门赏花城市”榜单出炉 洛...
  • 门票9.9元、泄洪时间有变？小浪底景区...
  • 江凌与广州金控集团董事长聂林坤举行...
  • 4月24日起开始抓拍！伊滨区部分路口增...
  • 新安县仓头镇：黄河岸边开出“致富花...
  • 徐衣显会见韩国客人
  • 4月20日起，洛阳37路公交线路优化调整
  • 填补国内外空白！“洛阳首创”0.02毫...
  • 提醒！洛阳旅游年票线上办理服务暂停
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605