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国务院参事室调研组来洛 高雨带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2024.04.18 08:13

　　16日，国务院参事室党组书记、主任高雨率队来洛，调研二里头遗址保护展示工作，并组织召开夏文化与中华文明探源座谈会。

　　在二里头夏都遗址博物馆，高雨一行考察了博物馆基本陈列展厅，深入了解夏代历史、二里头遗址考古成果、夏文化探索历程、夏商周断代工程和中华文明探源工程研究成果等情况。随后，调研组到二里头国家考古遗址公园，实地调研考古发掘现场、古洛河复原及宫殿区、宫城墙复原展示工程，对二里头遗址保护管理和复原展示工程开展情况给予肯定。

　　当晚，调研组召开夏文化与中华文明探源座谈会，10余名中央、省、市文史考古专家先后发言，围绕夏文化时期的文化进程与阶段性特征、人地关系与生存状况研究、中华文明早期礼仪制度体系等内容进行深入探讨。

　　高雨在座谈会上指出，二里头遗址作为夏朝中晚期都城遗址，对深化中华文明探源工程、见证“最早中国”具有重要作用。习近平总书记高度重视中华文明探源工程，作出一系列重要指示批示，为我们做好中华文明探源工程和二里头遗址保护利用工作提供了根本遵循。希望广大文物和考古工作者深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述，扛牢文化遗产保护传承政治责任，加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播，推进二里头遗址保护利用工作取得更多丰硕成果，努力让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，更好担负起新时代新的文化使命。希望有关部门积极搭建更多交流互鉴平台，通过联合考古、博物馆交流、座谈研讨等形式，推动考古力量整合协同，挖掘夏文化历史文化价值，更好地展示中华文明的辉煌历程和独特魅力，在坚定文化自信、传承弘扬中华优秀传统文化中展现更大担当作为。

　　中央文史研究馆馆员安家瑶、陈晓明，国务院参事室文史业务司司长耿识博，河南省政府办公厅副主任胡汉伟，龙门石窟研究院党委书记、市文物局局长余杰等参加调研和座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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