五一假期火车票抢到了吗？来看看抢票技巧

按照火车票15天预售期计算，今天可购买五一假期首日5月1日的车票。有不少网友发现，12306客户端“开票即候补”，可谓“准备十分钟，抢票一秒空”。五一假期热门城市机票预订量迅速增长，很多人想知道如何顺利买到火车票和机票。

按照火车票15天预售期计算，今天可购买五一假期首日5月1日的车票。有不少网友发现，12306客户端“开票即候补”，可谓“准备十分钟，抢票一秒空”。五一假期热门城市机票预订量迅速增长，很多人想知道如何顺利买到火车票和机票。

购火车票，要善用“提醒”和“候补”功能

车票都去哪了？怎样才能买到车票？

洛阳铁路部门工作人员介绍，过路车放出来的车票确实没有全程车的票多，一般会先放出全程的车票，中间站会根据比例放票，所以票额较少。全程票售不完的情况下，会在发车前24小时之内重新调整比例，再次放票。

“在购票时，善用‘提醒’和‘候补’功能，可以提高购票成功率。”铁路部门工作人员提醒出行旅客，为防止大家错过起售时间，铁路12306给预售期外的时间都标了“提醒”字样，点击“设置提醒”，可在手机日历中设置闹钟提醒。如果第一时间未买到车票，可进行候补购票。

打开铁路12306购票界面，点击“候补”字样，就可以添加不同的座位席别和车次。每名旅客可提交候补订单6个，可选择预售期内任意3个乘车日期，累计最多可选择60个“日期+车次”的组合。每个订单最多可添加9名乘车人。

洛报融媒记者注意到，铁路12306官方公众号中曾介绍了拉高候补成功率的技巧：

一是增加候补列车数，以北京至哈尔滨候补购票为例，候补一个车次，预估成功率为45%，候补五个车次，预估成功率为80%。

二是在候补列车时，打开“接受新增列车”按钮，填写所需列车需求，当有新增列车时，系统自动为旅客兑换车票。

三是增加不同乘车日期的候补订单，更大可能提升兑现成功率。

到了火车票开售时间，如何拼手速、快速购票？今天早上，@中国铁路官方微博发文介绍如何快速购票：

起售提醒订阅，可根据车票起售时间，提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。

注意起售时间，不同车站的起售期间不同。

预填信息功能，在车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时，一键提交订单即可。