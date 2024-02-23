“抖音10大热门赏花城市”榜单出炉 洛阳位列榜首

16日，抖音生活服务发起的“心动之城——牡丹花会游神都”直播活动举行。数据显示，在“抖音10大热门赏花城市”榜单中，洛阳位列榜首。

16日，抖音生活服务发起的“心动之城——牡丹花会游神都”直播活动举行。数据显示，在“抖音10大热门赏花城市”榜单中，洛阳位列榜首。

据介绍，心动之城是由抖音生活服务发起的“年度城市营销”活动，通过挖掘城市独有文化和特色生活方式，打造抖音特色城市IP，为用户提供令人心动的优质内容和消费场景。本次直播活动由市委网信办、市文广旅局等支持，邀请了百家讲坛主讲人之一于赓哲、中国花卉协会牡丹芍药分会副会长李清道、抖音汉服达人“荷里寒”等来洛，通过直播镜头带领广大网友游园赏花，领略古都洛阳的独特魅力。据统计，本次直播吸引了530多万人次观看。

抖音生活服务数据显示，3月以来，抖音上的洛阳“赏花”“牡丹”等相关预售订单环比增长386%，洛阳也登上“抖音10大热门赏花城市”榜首。此外，菏泽、蚌埠、重庆、西安、成都、连云港、北京、武汉、新乡也上榜“抖音10大热门赏花城市”。

王城公园举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，紧扣周文化打造多元场景，推出原创历史情景剧《王城大典》等特色演出；中国国花园复原“大唐皇家”游园盛会、“武皇赏花”等场景，结合园林古建打造秋翁遇仙记、欧阳修牡丹记等小场景演绎……

今年牡丹文化节，我市各牡丹观赏园打造丰富多样的沉浸式赏花游园场景，提升软硬件设施，为游客提供驻足休憩、拍照打卡、沉浸式体验等多元化服务，让游客在互动体验中感受洛阳牡丹文化的独特魅力。

抖音生活服务数据显示，3月以来，全国各地迎来赏花高峰，抖音各地赏花类商品订单量环比增长325%。在“全国10大热门赏花胜地”榜单中，洛阳王城公园、中国国花园、神州牡丹园、洛阳郁金香牡丹园上榜。

赏花热也带动了旅游经济。抖音生活服务数据显示，3月份，洛阳的抖音酒旅订单环比增长34%，同比增长3.5倍。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）