河南新安 | 为乡村振兴添色彩 人大代表在行动

为更好发挥人大代表作用，激发人大代表履职活力，凝聚奋进力量，新安县人大常委会组织动员全县各级人大代表积极参与“为新安添彩·人大代表在行动”主题活动，推动人大代表以智慧建议和实际行动为新安乡村振兴发展助力。

为更好发挥人大代表作用，激发人大代表履职活力，凝聚奋进力量，新安县人大常委会组织动员全县各级人大代表积极参与“为新安添彩·人大代表在行动”主题活动，推动人大代表以智慧建议和实际行动为新安乡村振兴发展助力。

驻新市人大代表第二小组活动进站履职

近日，洛阳市十六届人大新安第二代表小组开展小组活动。小组成员一行先后到铁门镇视察人大代表联络站、刘杨村全过程人民民主基层片区示范点建设运行、农村人居环境整治、乡村振兴等工作，并结合自身工作领域，围绕科技助农、产业发展、人才引育等重点，建言献策，进行广泛交流与探讨。

陈军委——紧盯群众“身边事”，常听群众“心里话”，以勤奋履职为乡村振兴增光添彩

陈军委，驻新市人大代表第二小组成员、铁门镇刘杨村党支部书记座谈会上说，“当选为人大代表，既是人民给予我们的一份荣誉，更是一份沉甸甸的责任。我们不敢辜负群众重托。”

这些年，他始终牢固树立以人民为中心的发展理念，秉持“人民选我当代表，我当代表为人民”的服务群众理念，以脚踏实地的行动践行着初心使命，带领刘杨村群众发展辣椒产业，建设辣椒加工厂、石磨面粉厂，增加村集体收入，同时积极开展美丽乡村建设，改善农村人居环境，提升乡村治理水平，群众幸福指数不断提升。

他建议，“人大代表联络站和全过程人民民主基层片区示范点要积极为群众服务，工作要干在平时，更要长期坚持，接待群众工作要热心，要有耐心，更要细心，对于群众反映的问题要及时落实并跟踪监督，直到群众满意为止。”

孙帅——践行“绿水青山就是金山银山”理念，实现绿色梦想，助力乡村振兴

孙帅，驻新市人大代表活动小组成员、县级优秀乡贤、石井镇神仙湾景区负责人说，“作为一名年轻人大代表，在父亲的影响和号召下，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，带动产业发展，致力推动乡村振兴可持续发展。”

他建言，“政府出台优惠政策引进专业人才，将乡村振兴与人才引进有效衔接，认真钻研农旅融合，以带进来、走出去的新理念、新思路，积极做好招才引智工作，有效借助外智、外脑推动农文旅融合可持续发展，助力乡村振兴。”

人大代表田间履职 共绘乡村振兴蓝图

近日，新安县人大常委会“两红三优”专题调研组到新安县北冶镇骆岭村连翘种植基地和五头镇朝源红薯种植专业合作社开展专题调研。

赵运动——人大代表有力量，做好群众“主心骨”，带领群众增收致富

赵运动，新安县人大代表、骆岭村党支部书记，被当地群众亲切誉为“连翘种植大王”。他带领骆岭村群众种植连翘6000多亩，同时吸纳了附近70余名村民就业，带领乡亲们实现了种植脱贫，成功打开了以“小连翘”种出“大产业”的市场大门。

“下一步，我们打算在骆岭村新建一个中药材加工厂，拉长产业链条，提升产品附加值，进一步实现经济效益最大化，带领群众增收致富。希望政府能够进一步加大产业资金扶持，鼓励中药材产业发展。”他这样建议。

王丽涛——在田间地头书写履职答卷，创新发展富民特色产业，促进乡村振兴

王丽涛，洛阳市人大代表、新安县人大代表、新安县朝源种植专业合作社理事长向调研组介绍，“五头镇红薯种植面积近1.2万亩，我们合作社已发展成为集新品种研究、优质繁育、科学推广于一体的高标准示范化育苗基地。基地通过组培技术培养出的脱毒红薯苗，较传统薯苗保守可增产30%以上。”她探索的“村集体+合作社+农户”的发展模式，为当地百余名群众提供了家门口务工的便利，并先后带动周边2000余户群众种植红薯万余亩。

她希望，“政府出台特色产业发展扶持政策，并通过示范带动、技术服务等措施，进一步挖掘产业资源优势，把土产业办出特色，让更多的群众致富受益。”

正是有了陈军委、孙帅、赵运动、王丽涛等这样一批人大代表，以高度的政治责任感和饱满的精神状态，立足岗位奋发作为，奔走在田间地头，深入基层一线，密切联系群众，注重掌握“带露珠、冒热气”的第一手资料，将接地气、有温度、最鲜活的基层声音传递上来，以真知灼见助力群众急难愁盼问题解决，以实际行动践行“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺，带领群众蹚出了致富新路子，有效推动了农村特色产业发展，为乡村振兴高质量发展贡献了人大智慧和力量。(郭欢乐 葛盼盼)