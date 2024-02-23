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不用来回奔波！洛阳实现经营主体省内迁移变更登记“一站式”办结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 17:44

　　17日上午，在三门峡市从事供应链管理服务业务的裴先生，在洛阳办完了经营主体迁移变更登记业务，不用来回奔波，他顺利将企业从原址迁入洛阳。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，本月起，河南省市场监管局在全省范围内推行经营主体迁移变更登记“一次办”改革，裴先生是改革后洛阳受理的首个业务。今后，经营主体办理省内跨登记机关迁移业务时，不用再往返迁入地和迁出地，只需在迁入地登记机关提出申请即可实现“一站式”办结。

　　经营主体迁移变更登记“一次办”改革之前——

　　经营主体需要自行办理调档函、档案材料流转工作，“往返跑”“多次跑”，耗费时间较长。

　　经营主体迁移变更登记“一次办”改革之后——

　　将经营主体迁移登记由“迁入申请、迁出申请、档案移交、变更登记”4个环节整合为“迁入变更登记”1个环节，经营主体只需向拟迁入地登记机关提出迁入变更申请，即可完成迁移变更登记，实现迁移变更登记“一次申请、一次办结、全程无感”。

　　为进一步优化办理流程，经营主体迁移变更登记“一次办”改革还推出了“网上办”功能。

　　具体的操作步骤为——

　　第一步：经营主体法定代表人登录河南省企业登记全程电子化服务平台，通过“迁移变更登记”模块提交申请。

　　第二步：迁入地登记机关收到经营主体的迁移变更登记申请后，可以直接将其电子档案信息由迁出地登记机关调整至迁入地登记机关，同时通过数据信息共享，即时将经营主体迁出申请告知迁出地登记机关。

　　第三步：迁出地登记机关在规定时限内将经营主体的纸质档案邮寄至迁入地登记机关。对不符合迁入条件的，迁入地登记机关应当一次性告知原因。发现档案缺失的，由迁出地登记机关负责核查并予以完善，期间不影响经营主体的迁移变更登记。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，此前，洛阳已在全省率先实现企业市内迁移调档“一站式”办结，省去办理迁移调档“往返跑”和“多次跑”的环节，进一步提升了企业的满意度和获得感。下一步，该局将充分发挥贴近市场、贴近经营主体的优势，完善制度机制、创新思路举措，加大力度激发各类经营主体活力，为服务洛阳经济社会高质量发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 贾敬献 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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