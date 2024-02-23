洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“热恋”来了！正红色荷包牡丹在洛阳登场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 16:02

　　4月17日，洛阳国际牡丹园喜迎“火热女郎”——正红色荷包牡丹品种“热恋”。与常见的粉紫色荷包牡丹品种不同，“热恋”的心形花瓣呈现出热烈的红色，象征火热的爱情。

　　据国际牡丹园负责人介绍，这是“热恋”首次在洛阳盛开，近期与纯白色的荷包牡丹“冰心”在该园游客服务中心一起亮相，它们都是该园为丰富游客观赏体验的“特邀嘉宾”，展出时间将持续至5月5日。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与河南铁建投集团董事长悦国勇举...
  • 市纪检监察机关党纪学习教育动员部署...
  • 同步开展检测详勘！洛阳石化百万吨乙...
  • “谷雨”将至 洛阳气温“满27减10”
  • 南昌市考察团来洛
  • 品尝泰国美食、感受东南亚风情……洛...
  • 曾获金奖！洛阳黑牡丹翘楚“水墨丹青...
  • 洛阳评定一批河洛领军人才、青年拔尖人才
  • 洛阳市区牡丹园中晚开品种牡丹开放
  • 徐衣显到偃师区调研
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    四月的绿色 仿佛春的裙裾

    雨后牡丹

    王城公园赏牡丹

    美女都爱来洛阳
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605