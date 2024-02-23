“热恋”来了！正红色荷包牡丹在洛阳登场

4月17日，洛阳国际牡丹园喜迎“火热女郎”——正红色荷包牡丹品种“热恋”。与常见的粉紫色荷包牡丹品种不同，“热恋”的心形花瓣呈现出热烈的红色，象征火热的爱情。

4月17日，洛阳国际牡丹园喜迎“火热女郎”——正红色荷包牡丹品种“热恋”。与常见的粉紫色荷包牡丹品种不同，“热恋”的心形花瓣呈现出热烈的红色，象征火热的爱情。

据国际牡丹园负责人介绍，这是“热恋”首次在洛阳盛开，近期与纯白色的荷包牡丹“冰心”在该园游客服务中心一起亮相，它们都是该园为丰富游客观赏体验的“特邀嘉宾”，展出时间将持续至5月5日。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）