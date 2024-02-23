门票9.9元、泄洪时间有变？小浪底景区紧急辟谣

昨日，“黄河小浪底水利枢纽风景区”官微针对近期网络相关不实谣言发布声明称，小浪底水利枢纽风景区现执行门票价格为40元/人，景区从未开展“9.9元门票”优惠活动。此外，小浪底泄洪时间通常在六月下旬，具体以官方发布为准，其他均为虚假不实信息。

昨日，“黄河小浪底水利枢纽风景区”官微针对近期网络相关不实谣言发布声明称，小浪底水利枢纽风景区现执行门票价格为40元/人，景区从未开展“9.9元门票”优惠活动。此外，小浪底泄洪时间通常在六月下旬，具体以官方发布为准，其他均为虚假不实信息。 昨日，“黄河小浪底水利枢纽风景区”官微针对近期网络相关不实谣言发布声明称，小浪底水利枢纽风景区现执行门票价格为40元/人，景区从未开展“9.9元门票”优惠活动。此外，小浪底泄洪时间通常在六月下旬，具体以官方发布为准，其他均为虚假不实信息。具体内容如下： 黄河小浪底水利枢纽风景区郑重声明 近期，部分自媒体平台发布“小浪底观景台9.9元门票”的相关信息。为维护广大游客的合法权益，小浪底水利枢纽风景区郑重声明： 1.小浪底水利枢纽风景区现执行门票价格为40元/人，景区从未开展“9.9元门票”优惠活动。 2.小浪底出水口观景平台位于小浪底水利枢纽景区内部，包含在景区门票游览范围之内，无需另外购票。 3.小浪底泄洪时间通常在六月下旬，具体以官方发布为准，其他均为虚假不实信息。 目前，我景区已搜集相关证据，并保留法律诉讼权利。望广大游客提高警惕，务必通过正规渠道获取小浪底水利枢纽风景区相关资讯，谨防上当受骗！ 特此声明。 黄河小浪底水利枢纽风景区 2024年4月16日 ⑥