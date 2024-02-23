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游客跌落轮椅磕伤 武警官兵紧急救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 08:34

　　13日，中国国花园里游人如织，一位乘坐轮椅赏花的老人不慎磕伤了额头，在此执勤的武警官兵紧急救助。

　　当日下午，武警河南总队洛阳支队某部干部徐啸天和战友在中国国花园东门附近执勤。突然，他们听到群众呼救，有游客摔倒受伤了。原来，摔伤的游客是一位老太太，70多岁。当时，老人平躺在地上，额头流血，家属在用纸巾为老人止血。

　　徐啸天是一名军医，他检查完老人的伤口，一边安抚老人的情绪，一边从急救包里取出急救用品，对老人的伤口进行包扎处理。同时，他的战友拨打了120急救电话，并疏散周边群众。很快，救护车到达现场，徐啸天和战友协助急救人员，将老人抬上救护车。为确保救护车及时开出景区，武警鸣哨开路，顺利将救护车护送出公园。

　　徐啸天说，受伤的老人是许昌人，乘坐的轮椅被绊了一下，老人因惯性从轮椅上掉下来，导致额头磕伤。他还表示，最近几天，他们在执勤过程中处理了数起此类事情，提醒大家在游玩时要注意安全，尤其是老年人、儿童，尽量不要到人多拥挤的地方，避免发生意外。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 刘奇山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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