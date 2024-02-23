内蒙古老两口来洛游玩 享受到洛阳公交的贴心服务

规划线路、预约酒店、导乘送站……近日，一对来自内蒙古的老年夫妇来洛阳游玩，其间享受到了洛阳公交送上的贴心“一条龙服务”，这让他们十分感动，赞不绝口。

规划线路、预约酒店、导乘送站……近日，一对来自内蒙古的老年夫妇来洛阳游玩，其间享受到了洛阳公交送上的贴心“一条龙服务”，这让他们十分感动，赞不绝口。

这件暖心事儿发生在13日。当天下午，公交文旅专线导乘员王蓬蓬在高铁站广场上招呼游客乘车时，遇到一对老年夫妇向她咨询洛阳游玩“攻略”。王蓬蓬细问之下才知道，这对夫妇60多岁，大爷姓崔、阿姨姓李，来自内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县，打算在洛阳游玩两到三天。由于不会使用智能手机软件，夫妇俩也没有具体行程安排，出站后正发愁时看到了身穿汉服的王蓬蓬。

“周六下午，可以先去中国国花园、隋唐大运河文化博物馆，周日再去白马寺，返程前最后去龙门石窟。”随后，王蓬蓬耐心细致地给老两口讲解了洛阳市区的热门打卡景点，为两位老人规划了游玩行程并预约入住酒店，引导他们乘坐公交双层巴士。途中，王蓬蓬对老两口照顾有加，每到重要路口，就告诉老两口怎么走。

有了王蓬蓬的耐心指导，崔大爷和老伴儿很信任洛阳公交。14日上午，他们从住宿的中州东路某酒店步行至九都路，专门坐双层公交去了白马寺。“洛阳公交导乘员和自家闺女一样，坐公交车心里踏实。”一上车，老两口就夸导乘员孔丽圆服务好，热情周到、细致耐心。

很快，老两口也成了公交车上的“名人”，所到之处都能受到公交工作人员照顾。

14日下午，老两口又坐上公交从白马寺去到高铁站，车上的导乘员卢冰得知他们就是“内蒙古老两口”，于是就赶紧给高铁站公交值班队长丁博联系，安排人员帮老两口购买车票。随后，老两口到达高铁站，等候多时的公交工作人员陈志豪、李梦岩等公交工作人员顺利帮老两口购买了返程车票。

“洛阳真是个有爱的好地方。”老两口临走时感动地说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴永亮 文/图）