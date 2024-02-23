王城公园：漫游牡丹仙境 尽赏各色珍品

昨日上午，王城公园牡丹仙子观赏区月亮门附近云雾缥缈，各色牡丹竞相开放，络绎不绝的游客犹如漫步于仙境之中，共赏牡丹盛景。 昨日上午，王城公园牡丹仙子观赏区月亮门附近云雾缥缈，各色牡丹竞相开放，络绎不绝的游客犹如漫步于仙境之中，共赏牡丹盛景。 记者了解到，为了给游客提供接续赏花体验，王城公园开启“超长待机”模式，适时引入高山牡丹进行补充种植。通过合理布局，此处汇集了早、中、晚不同花期的30余个牡丹品种，如独杆牡丹树“洛阳红”、“网红”绿色系牡丹“春柳”“绿幕隐玉”、黑色系牡丹“初乌”“皇嘉门”、蓝色系牡丹“蓝月亮”、黄色系牡丹“海黄”等，结合周边国内外精品芍药及初露芳容的伊藤牡丹，呈现难得一见的视觉效果，方便游客一站式赏花。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张晶晶 文/图）