“精准广告”变“精准踩坑” 消费者如何科学维权

市民平时在浏览网络平台时，经常会收到平台精准推送的各类广告。

市民平时在浏览网络平台时，经常会收到平台精准推送的各类广告。有些人轻信了这些广告，发生纠纷甚至被骗，维权时遇到困难。维权的难点在哪里？如何科学维权？连日来，记者采访了我市市场监管部门和律师，听听他们的建议。

轻信精准推送的广告，他们后悔不已

“再也不轻信网络平台上的广告了！”近日，63岁的市民杨女士说。

杨女士家住涧西区创业路清华园小区2楼。3月中旬，楼下邻居找到她说卫生间房顶漏水，怀疑是她家的问题。

“我去邻居家看了，是从吊顶上往下滴水。”杨女士说，房子住了十几年，她以为真是自家的问题。3月26日晚，她刷短视频时，平台精准向她推送了一条做防水的广告，她随即留下手机号。很快，一名王姓的维修工联系她。

次日上午，王某来到杨女士家里，在卫生间地板上采用打孔注入防水材料的方式做防水，费用共计8000元，她虽然感觉上了当，但为了避免节外生枝，还是付了钱。“楼下还是往下滴水，后来确认是楼下邻居家的管道螺帽松动所致，打完胶就好了，压根跟我家没关系。”杨女士说。

孙先生也因轻信网络平台广告后悔不已。他装修新房，在网络视频平台看到美缝的广告。“美缝工人一边施工一边讲解科普，看起来很专业。”孙先生说，他与美缝工人取得了联系。经协商，他出料对方出工，工钱商定好为900多元。因工作太忙，美缝工人施工时他未到场监工，完工后发现美缝效果很不理想，“美缝做得坑洼不平，不是一条直线”。

发生纠纷后，维权很难

杨女士说，她要求王某退钱，对方一直推脱，且拒不见面。“王某说他的店在关林市场，我过去调查核实，关林市场管理人员说根本没有这个店。”杨女士说，无奈，她拨打12315消费者投诉举报热线，工作人员回复称若王某没有实体店，他们无法受理。她认为王某的行为属于诈骗，于是又拨打110报警。目前，民警正在查证。

孙先生说，他在维权过程中曾报警求助，民警将美缝工人叫到了派出所。对方道了歉，并承诺帮他重新美缝，结果出了派出所又食言反悔。“我也向市场监管部门进行投诉，目前还没有结果。”孙先生说。

刘女士比较幸运。今年2月，她在网络视频平台看到一名自称律师的女子推销如何打赢官司的法律课程广告，就通过微信转过去2000元，对方让她继续付钱，她向市场监管部门投诉后，也因对方没有实体店而无法受理。后来，在西工公安分局民警王景的帮助下，她才追回了这笔钱。

前不久，本报也报道了张先生的遭遇。他和爱人轻信微信朋友圈的推广广告，找维修工做防水，因此发生纠纷。他和爱人向多个部门反映，问题未得到解决。

网络平台把关不严，损害消费者权益

市市场监督管理局相关工作人员说，《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第九条规定，投诉应当提供下列材料：(一)投诉人的姓名、电话号码、通讯地址；(二)被投诉人的名称(姓名)、地址；(三)具体的投诉请求以及消费者权益争议事实。因此，如果被投诉人没有实体店，他们确实很难受理。

河南大进律师事务所律师谢亮说，有些不法分子钻法律的空子，打擦边球，不具备相关资质却在平台上进行广告推广承揽业务，事后人间蒸发，导致消费者维权难、成本高。“一些网络平台在巨大的市场利益诱惑下，对广告内容存在把关不严的问题，导致虚假广告丛生，损害消费者的权益。”谢亮说。

记者了解到，平台曾对广告乱象进行治理。比如去年6月，有些不法商家在抖音平台上通过虚假宣传引流投放防水补漏的广告，进行天价收费、套路收费、无理收费、服务后失联等手段套路消费者。抖音平台进行了治理，重点打击使用三无产品、价格不透明、套路收费、服务后失联甚至强迫交易等不法行为，清退80余家广告主，下架1600余条涉及违规营销的视频。

问题解决不了，可向相关部门投诉网络平台

遭遇此类问题，如何科学维权？市市场监督管理局相关工作人员提醒，不要轻信网络平台上的广告，如果产生交易，应事先签订协议或合同，审验相关资质，保存好证据，通过平台对商家进行投诉。平台有监管审核的责任，应当承担附带责任，可向平台所在地的监管部门对平台进行投诉。

谢亮认为，需要警惕网络平台的推广广告，避免“精准”踩坑。平台有审核商家相关资质及提供商家的真实名称、地址和联系方式的法律责任，以及在发现商家侵害消费者权益的行为，应采取必要措施保护消费者权益的责任，如果发生纠纷，消费者可要求平台提供商家的注册信息，向法院提起诉讼，由法院综合分析质量问题的程度、市场价格行情进行判决。“也可通过平台向商家施压。”谢亮说，如果问题始终解决不了或不能令当事人满意，可连同商家一起告上法庭。

谢亮说，有些不法商家的行为涉嫌犯罪，建议公安机关严厉打击，避免更多人上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）