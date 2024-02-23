市纪检监察机关党纪学习教育动员部署会召开

昨日，市纪委召开党纪学习教育动员部署会，深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示，认真落实中央、省委要求和省纪委、市委工作安排，研究部署全市纪检监察机关党纪学习教育工作。

昨日，市纪委召开党纪学习教育动员部署会，深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示，认真落实中央、省委要求和省纪委、市委工作安排，研究部署全市纪检监察机关党纪学习教育工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关要深刻认识开展党纪学习教育的重要意义，抓深抓实党纪学习教育，充分发挥纪律建设标本兼治利器作用，推动全面从严治党、党的自我革命向纵深发展。

会议强调，全市纪检监察机关要在党纪学习教育中努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。要把学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为重点，自觉用党规党纪校正思想和行动，让党纪党规内化于心、外化于行。要把《中国共产党纪律处分条例》自觉贯穿运用到监督执纪全过程各方面，持续提升监督执纪执法能力和纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。

会议要求，全市各级纪检监察机关要充分发挥政治机关优势，强化组织领导，突出示范引领，推动党纪学习教育走深走实。要把党纪学习教育开展情况作为政治监督的重要内容，纳入巡察工作安排，确保贯彻落实不跑偏、不走样。要把开展党纪学习教育与抓好省委巡视整改、市委“三项重点工作”、开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治等紧密结合起来，坚持两手抓、两促进，以纪律建设新成效推动洛阳经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)