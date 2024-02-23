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洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 08:17

　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第24次主任(扩大)会议。

　　会议听取“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动、代表建议办理“回头看”等方案起草情况汇报，研究代表议案办理办法、代表履职管理监督办法、常态化收集和办理人大代表意见建议办法、人大代表工作(联络)站收集和办理人民群众意见办法、各级人大代表行为规范、人大代表履职基本要求等代表工作制度办法。

　　会议指出，加强和改进代表工作是助推洛阳人大工作高质量发展的重要举措。要创新丰富代表履职活动形式，高质量开展“人大代表走洛阳”主题活动，建立责任清单、任务清单、结果清单“三个清单”，引导代表发挥践行人民代表大会制度、做好本职工作、依法履职尽责的“三个带头”作用，切实做到为人民履职、为洛阳增光，不断丰富全过程人民民主的洛阳实践。要持续加强代表履职平台建设，按照“便民、利民、惠民”原则，科学合理设置人大代表工作(联络)站选址布局和建设标准，推动人大代表工作(联络)站与便民服务中心深度融合，与乡镇(街道)人大工作紧密结合，真正使人大代表工作(联络)站成为人民群众的“接待站”、代表履职的“工作站”、人大制度的“宣传站”。要健全完善代表工作制度，围绕发挥代表“六个表率”作用，建立健全代表履职量化管理办法，制定常态化代表意见建议收集办理办法，扎实开展代表意见建议办理“回头看”，完善代表履职行为规范和基本要求，持续激励代表担当作为，推动形成代表工作高质量发展的长效机制，为新时代洛阳人大工作高质量发展提供坚强支撑。(洛报融媒洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 王思芮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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