洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委政法委员会第二次全体（扩大）会议召开 杨骁主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 08:16

　　昨日下午，市委政法委员会第二次全体(扩大)会议召开，深入学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，全面落实中央、省委和市委关于做好巡视巡察整改工作的部署要求，持续巩固政法队伍教育整顿成果，部署近期重点工作。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

　　会议强调，要全力以赴抓巡视巡察整改落实，强化责任，健全机制，深化拓展，确保问题即知即改、立行立改，上下联动、一体整改，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，推动各项整改工作落到实处、见到实效，着力营造持久风清气正的政治生态。要一以贯之维护安全稳定大局，全面梳理重点领域风险隐患，进一步加强矛盾纠纷排查化解，严格落实“1+5+1”工作机制，最大限度把矛盾化解在当地，确保社会大局持续稳定。要坚决做好意识形态工作，进一步强化理论武装，持续做好正面宣传，切实加强风险防控，确保工作责任落实到位，守牢意识形态工作安全底线。

　　会议要求，要全力提高执法司法质效，树牢为民意识，加强队伍建设，强化监督制约，坚持严格执法、公正司法，努力实现“案结事了”，让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义，实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，为加快推动高质量发展、奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强政法保障。要深入扎实开展党纪学习教育，深刻认识重大意义，准确把握目标要求，深化思想认识、精心组织实施、压紧压实责任，认真筹划安排好各项具体任务，切实把党纪学习教育成果转化为推动全市政法工作高质量发展的实际成效。

　　市领导楚国剑、徐哲、封勇参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
    暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
    暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
        “进入4月之后，我们科接诊的过敏性鼻炎患儿明显多了，周末单日接诊量在100人次以上。”洛阳市妇幼保健院耳...
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
  • ·春天要给孩子吃“打虫药”吗
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与河南铁建投集团董事长悦国勇举...
  • 市纪检监察机关党纪学习教育动员部署...
  • 同步开展检测详勘！洛阳石化百万吨乙...
  • “谷雨”将至 洛阳气温“满27减10”
  • 曾获金奖！洛阳黑牡丹翘楚“水墨丹青...
  • 品尝泰国美食、感受东南亚风情……洛...
  • 洛阳评定一批河洛领军人才、青年拔尖人才
  • 徐衣显到偃师区调研
  • 去年，洛阳发放公积金贷款1.57万笔67....
  • 阵雨！局部暴雨！洛阳发布重要天气报告
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夜色中的隋唐城

    雨后牡丹

    王城公园赏牡丹

    美女都爱来洛阳
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605