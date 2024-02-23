市委政法委员会第二次全体（扩大）会议召开 杨骁主持并讲话

昨日下午，市委政法委员会第二次全体(扩大)会议召开，深入学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，全面落实中央、省委和市委关于做好巡视巡察整改工作的部署要求，持续巩固政法队伍教育整顿成果，部署近期重点工作。

昨日下午，市委政法委员会第二次全体(扩大)会议召开，深入学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，全面落实中央、省委和市委关于做好巡视巡察整改工作的部署要求，持续巩固政法队伍教育整顿成果，部署近期重点工作。 昨日下午，市委政法委员会第二次全体(扩大)会议召开，深入学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，全面落实中央、省委和市委关于做好巡视巡察整改工作的部署要求，持续巩固政法队伍教育整顿成果，部署近期重点工作。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。 会议强调，要全力以赴抓巡视巡察整改落实，强化责任，健全机制，深化拓展，确保问题即知即改、立行立改，上下联动、一体整改，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，推动各项整改工作落到实处、见到实效，着力营造持久风清气正的政治生态。要一以贯之维护安全稳定大局，全面梳理重点领域风险隐患，进一步加强矛盾纠纷排查化解，严格落实“1+5+1”工作机制，最大限度把矛盾化解在当地，确保社会大局持续稳定。要坚决做好意识形态工作，进一步强化理论武装，持续做好正面宣传，切实加强风险防控，确保工作责任落实到位，守牢意识形态工作安全底线。 会议要求，要全力提高执法司法质效，树牢为民意识，加强队伍建设，强化监督制约，坚持严格执法、公正司法，努力实现“案结事了”，让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义，实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，为加快推动高质量发展、奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强政法保障。要深入扎实开展党纪学习教育，深刻认识重大意义，准确把握目标要求，深化思想认识、精心组织实施、压紧压实责任，认真筹划安排好各项具体任务，切实把党纪学习教育成果转化为推动全市政法工作高质量发展的实际成效。 市领导楚国剑、徐哲、封勇参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)