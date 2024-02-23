16日，市委宣传部召开部务会扩大会议，传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央党的建设工作领导小组会议、省委常委会扩大会议、市委常委会扩大会议精神，研究部署市委宣传部党纪学习教育工作。市委常委、宣传部部长徐超文主持会议并讲话。

16日，市委宣传部召开部务会扩大会议，传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央党的建设工作领导小组会议、省委常委会扩大会议、市委常委会扩大会议精神，研究部署市委宣传部党纪学习教育工作。市委常委、宣传部部长徐超文主持会议并讲话。

会议指出，在全党开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。宣传部门要切实提升政治站位，深刻认识开展党纪学习教育的重大意义，切实强化严守纪律的政治自觉、思想自觉和行动自觉，确保统一思想、统一行动，知行知止、令行禁止，始终做到忠诚干净担当。要把开展党纪学习教育同落实党中央和省委、市委重大决策部署结合起来，同巩固拓展主题教育成果结合起来，使党纪学习教育每项措施都成为促进中心工作的有效举措，以高度的自觉、务实的作风、奋进的姿态、扎实的举措，全力推进党纪学习教育取得实效。

会议强调，要加强组织领导，压紧压实责任、加强督促指导、强化宣传引导，从严从实组织好党纪学习教育各项工作。要力戒形式主义，以良好作风开展党纪学习教育，坚决防范形式化、套路化、表面化。要注重统筹结合，做好全市党纪学习教育宣传引导工作，为开展党纪学习教育营造良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 潘展)