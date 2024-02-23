拿订单拓市场！洛阳58家企业组团参加广交会

日前，第135届中国进出口商品交易会(广交会)在广州开幕。洛报融媒记者16日从洛阳市商务局获悉，洛阳共有58家企业亮相广交会，助力洛阳外贸及跨境电商提质增效。

日前，第135届中国进出口商品交易会(广交会)在广州开幕。洛报融媒记者16日从洛阳市商务局获悉，洛阳共有58家企业亮相广交会，助力洛阳外贸及跨境电商提质增效。

据悉，第135届广交会以“服务高质量发展、推进高水平开放”为主题，于4月15日至5月5日分三期举办线下展，依次是“先进制造”“品质家居”“美好生活”。展览面积155万平方米，设55个展区。展位总数近7.4万个，参展企业超过2.9万家。

在本届广交会上，洛阳北方企业、天久科技、震海家具、美迪雅瓷业、鑫辉办公家具等58家洛阳企业参展，带去了新材料及化工、电子电气、通用机械及机械基础件、摩托车、办公家具、体育用品、特色食品等多个领域的最新产品。各参展企业通过面对面深入交流，把握市场需求，向全球展示洛阳制造，提升企业影响力。

“我们对拿下大订单充满信心！”广交会的“老朋友”洛阳北方企业集团有限公司负责人说，从2001年开始参加广交会，越来越多采购商了解并认可“洛阳品牌”。今年该企业带了全新的产品，让采购商眼前一亮。截至目前，该企业已与20余位客商达成合作意向。

新业态为外贸注入新动能，本届广交会首次试行设置跨境电商综试区和海外仓展示区，面积3000平方米，线上平台集中宣传165个跨境电商综试区。

洛阳市参加此次广交会的跨境企业有5家。作为从事跨境电商业务的“老兵”，洛阳沃玛贸易有限公司总经理马龙龙信心满满。“期待通过广交会‘朋友圈’，拿到大单，开拓市场。”他说，从事跨境电商6年多来，他见证了洛阳产品“买全球、卖全球”的发展历程。该企业主营的钢制家具远销欧洲等地，让更多国家的年轻人认识并了解“洛阳制造”。

洛阳市商务局相关负责人介绍，广交会是我国对外开放的重要窗口，是我国对外贸易的重要平台。下一步，洛阳市将努力为全市企业争取更多广交会展位，帮助企业进一步拓展市场；同时积极为企业争取更多政策资金支持，鼓励企业扩大进出口业务，也欢迎广大企业把握机会、走出国门，积极开拓国际市场。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 江俊 朱婉婉）(图片由通讯员提供)