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同步开展检测详勘！洛阳石化百万吨乙烯项目加速推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 21:12

　　16日，洛报融媒记者从中国石化洛阳石化公司获悉，近日洛阳石化百万吨乙烯项目加速推进，正同步开展强夯区域检测与详勘工作，为后续设计及建设提供可靠依据。

　　根据规划，百万吨乙烯项目工程建设场地分为地基预处理区域和非地基预处理区域两部分。地基预处理区域通过强夯、挤密桩的方式对地基土进行处理，消除基土湿陷性，提高场地的承载力及均匀性；非地基预处理区域则采用天然地基或摩擦桩、端承桩等结构桩，支撑建筑或装置。

　　为验证强夯施工质量，项目于日前启动强夯区域地基承载力检测，经优化后检测总量约350个点，截至目前已累计完成315个点，完成率90%；完成强夯区域钻孔取样83个点，约占勘察点总量的11.4%。针对华北路两侧多个点位表层土含水量高问题，目前项目现场已开始全面整改，预计本月完成地基承载力检测。

　　在完成非地基预处理区域详勘的基础上，项目在本月3日启动强夯区域详勘作业，共规划设置728个勘察点，该项工作预计在5月底结束。

　　作为洛阳产业发展“头号工程”，百万吨乙烯项目于去年5月正式开工，在积极开展强夯区域检测与详勘的同时，当前项目其他工作也在稳步推进中。

　　按照施工统筹，百万吨乙烯项目已完成27个标段的工程采购招标工作。在孟津区相关部门的努力下，与项目配套的世纪大道北延和北环路支线已具备通车条件，路灯安装和道路两侧绿化等工作预计本月底前完工；涧西沟治理整体形象进度已完成87%，预计4月底前也可完工。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 孟鲁宁 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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