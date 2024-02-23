洛阳首届榴莲狂欢节暨洛阳国贸集团品牌IP形象揭幕

花香与果香奇遇，馥郁盈神都洛阳。今日下午，洛阳首届榴莲狂欢节暨洛阳国宏贸易发展集团有限公司(以下简称洛阳国贸集团)品牌IP形象揭幕新闻发布会举行。

花香与果香奇遇，馥郁盈神都洛阳。今日下午，洛阳首届榴莲狂欢节暨洛阳国宏贸易发展集团有限公司(以下简称洛阳国贸集团)品牌IP形象揭幕新闻发布会举行。

发布会上，洛阳国贸集团与洛阳网签订战略合作协议，洛阳市人民政府副秘书长刘海鉴签。

洛阳国贸集团是由洛阳市人民政府审批、洛阳国宏投资控股集团有限公司(以下简称国宏投控集团)出资成立的二级全资子公司，是洛阳市唯一一家为洛阳综合保税区提供市场化、专业化综合服务的国有平台运营公司。洛阳网是由洛阳日报报业集团主办的国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站，双方战略合作协议的签订，标志着洛阳网将积极整合平台资源，充分发挥全媒体矩阵优势，助力洛阳国贸集团持续提升品牌影响力。

国宏投控集团党委委员、副总经理兼洛阳国贸集团董事长周泓海作主发布，分享洛阳国贸集团品牌IP理念、中国洛阳首届榴莲狂欢节“榴莲忘返·跻身顶榴”活动(以下简称榴莲狂欢节)愿景。

周泓海表示，今年1月，国宏投控集团所属洛阳国贸集团联袂洛阳综合保税区管委会，首次在洛阳综合保税区实现东南亚水果在洛阳的直采与直购。希望通过品牌IP形象的发布，向公众创新展示洛阳国贸集团的业务理念与企业文化，传递国宏投控集团对进一步助力洛阳培育外贸新业态、构建对外开放新平台和促进开放型经济发展的坚定信心。洛阳国贸集团将以榴莲狂欢节为契机，让东南亚水果走进洛阳千家万户，增进民生福祉。

在答记者问环节，洛阳市商务局党组成员、二级调研员陈天文针对洛阳举办榴莲狂欢节的战略意义和潜在影响等问题作出回答。

陈天文表示，榴莲狂欢节作为“青春洛Young 潮享消费”2024牡丹文化节促消费活动之一，一是将以榴莲为媒介，促进多边市场融合，加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作与文化交流；二是将向外充分展示洛阳综合保税区现有优势政策，吸引更多国内外企业入驻；三是将借助洛阳丰富的文旅资源，打造新热点、新亮点、新名片，让古都洛阳焕发新活力。

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)党工委委员、管委会副主任马国强深度剖析国内榴莲消费市场，针对洛阳举办榴莲狂欢节的优势进行解读。

马国强介绍，近年来，榴莲在中国受欢迎程度不断提升，有一定市场基础，但仍存在渗透空间。目前，国内举办过榴莲主题节会的城市多位于东南沿海一带，洛阳举办榴莲狂欢节将填补华中地区城市尚未举办过此类盛会的空白，接续第41届中国洛阳牡丹文化节的热度，为洛阳文旅持续引流。

周泓海围绕IP形象相关问题进行解答，分享IP推广策略。周泓海介绍，IP形象的发布，释放了榴莲即将入关、给市民带来质优价廉的榴莲这一信息。届时，在榴莲狂欢节现场，IP形象将以不同形式惊喜亮相，营造欢乐的活动氛围，通过话题和事件营销，力争登上各平台热搜榜，引发广大网友热议。

掌声中，洛阳国贸集团品牌IP形象——“贸贸”与“依依”揭幕，洛阳榴莲狂欢节活动正式发布。

今年五一假期(5月1日至5日)，榴莲狂欢节将正式与大家见面。届时，金枕头、苏丹王、青尼、猫山王等知名品种榴莲云集，质优价廉，市民及游客不仅可以线下品尝，还可以线上观看活动直播，通过抖音电商平台购买相关产品。同时，活动主题巨型美陈装置云集，还有东南亚水果卡通人物将进行巡游活动，邀市民及游客打卡、互动。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 张光辉/图）