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阵雨！局部暴雨！洛阳发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市气象局 2024.04.16 18:55

　　刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，具体内容如下：

18日夜至19日我市降水降温天气及其影响

　　受东移西南涡影响，4月18日夜里至19日，我市有一次降水降温天气过程，全市有中阵雨、雷阵雨，南部山区局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量10毫米到25毫米，南部山区局部50毫米以上，最大小时雨强15毫米到30毫米。19日最高气温较前期下降10℃左右。

　　一、天气预报

　　今天夜里：阴天，偏南部分地区有阵雨、雷阵雨。

　　17日(周三)：多云转晴天，气温13℃～25℃。

　　18日(周四)：多云转阴天，夜里转有中阵雨或雷阵雨，偏南局部地区有暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温13℃～27℃。

　　19日(周五)：小到中雨转阴天，气温12℃～17℃。

　　20日(周六)：多云，气温11℃～24℃。

　　二、影响与建议

　　1.需防范局地短时强降雨可能引发山洪、地质灾害等气象风险。

　　2.关注降水降温天气对在建工程、旅游、林果业、畜牧养殖等的不利影响，公众需及时增添衣物。

　　3.关注降水导致的道路湿滑、低能见度等对交通的影响。

　　由于预报时效较长，预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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