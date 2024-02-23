四位老年游客迷路 洛阳交警伸出援手

“我们找不到住处了，你们能帮帮忙吗？”13日15时20分，在位于邙岭大道与国花路交叉口西北侧的洛阳牡丹园，四位老年游客神情慌张，看到正在执勤的交警，连忙上前求助。

“我们找不到住处了，你们能帮帮忙吗？”13日15时20分，在位于邙岭大道与国花路交叉口西北侧的洛阳牡丹园，四位老年游客神情慌张，看到正在执勤的交警，连忙上前求助。

执勤的是市公安局交警支队四大队七中队中队长陈建军和辅警芦海龙，他们一边安抚老人情绪，一边耐心向老人询问，寻找线索。“我记得住处附近就有个牡丹园，路途中还看到了一座塔……”根据老人的描述，陈建军和芦海龙先是对附近的牡丹园进行排查，但没有收获。“你们出来游玩时，有没有过桥？”经过进一步询问，陈建军和芦海龙最终将老人住处锁定在中国国花园附近。

随后，他们带四位老人驾车沿着定鼎大道、龙门大道行驶，同时帮助老人回忆。16时20分左右，当车辆到达中国国花园时，老人看到眼前熟悉的场景，顺利找到住处，并向交警表示感谢。

原来，四位老人来自长春，平均年龄在70岁以上，当天到王城公园、洛阳牡丹园等处游玩，返回时记不清住处，迷了路。

洛阳交警提醒，外地游客尤其是独自外出的老人在入住酒店时，可将酒店前台电话存入手机；如果迷路，可第一时间拨打110报警求助。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张甜甜)