《汉宫春晓图》：开在宫墙内外的牡丹（名画上的牡丹）

后宫如职场，宫里的娘娘每天“上班”都干点儿啥？普罗大众只能凭个人经验想象。

后宫如职场，宫里的娘娘每天“上班”都干点儿啥？普罗大众只能凭个人经验想象。

若要山野村夫来揣摩，娘娘们必是扛着金锄头下地干活的。若让画家仇英来描绘，那便如《汉宫春晓图》里的嫔妃们一般，似乎无所事事，却又忙忙碌碌——监督宫女们浇牡丹，那也是要忙活一阵子的正事儿呢！

庭院深深深几许

《汉宫春晓图》乃中国十大传世名画之一，有中国“重彩仕女第一长卷”之美誉，现藏于台北故宫博物院。

描绘宫廷仕女的古画很多，此画尤其出彩。它以长卷形式生动再现了宫廷浮华生活，用笔清劲，赋色妍雅，将后宫各色人等的日常生活一一呈现：

春日晨晓，宫墙内外杨柳如烟，后妃、宫娥梳洗完毕，衣着鲜丽，歌舞，弹唱，读书，下棋，赏花，斗草，戏婴，扑蝴蝶，喂孔雀……开始了新的一天。画中一百多个人物姿态各异，繁而不乱；林木、奇石与瑰丽的宫殿穿插掩映，宛如仙境。

在其他几幅经典名画中，牡丹多是作为点缀出现的，或如《簪花仕女图》中的牡丹，妆饰美人鬓发；或如《洛神赋图》中的牡丹，灿烂于洛河之畔。而在《汉宫春晓图》中，牡丹却与人直接发生了情感牵绊：院落里有一座假山，周围种着牡丹，一个妃子立在旁边看宫女浇灌牡丹，另一个妃子领着两个宫女在赏花。

洛阳牡丹甲天下，众所周知。此画题为“汉宫”，画中又有牡丹，那自然绕不开洛阳。

汉代以长安为西京，以洛阳为东京。《史记》记载，汉高祖刘邦夺得江山后，曾打算建都洛阳，并“置酒洛阳南宫”，分封功臣，留下了“南宫论三杰”的佳话。西汉末年，王莽篡汉，刘邦的九世孙刘秀力克群雄，光复汉室，于公元25年建立东汉政权，定都洛阳。

东汉皇宫旧址在今汉魏洛阳故城。河洛乡间有王莽撵刘秀的传说。相传，王莽建立新朝后，屠杀刘姓皇族，刘秀也在通缉单上。一次，刘秀在河北被新兵追杀，躲进牡丹丛中方才脱险。刘秀称帝后巡视河北，题诗称赞“唯有牡丹花数株，忠心不改向君王”。

史料虽未明确记载大汉天子在宫中栽种牡丹，但后世人似乎都认为汉宫里有牡丹，至少仇英是这么想的。

名花倾国两相欢

仇英把牡丹画进“汉宫”并不违和。汉《神农本草经》有云，牡丹生在山谷，可药用；在甘肃武威出土的汉代医简上，有牡丹治疗血瘀病的记载。既然汉代人对牡丹已有如许认知，在宫里种牡丹也是合理的。

也可能，“汉宫”是种隐喻，就像《长恨歌》里的“汉皇”一样，避尊者讳。

仇英是明代画家，想必知晓唐代诗人白居易所写的《长恨歌》：“汉皇重色思倾国，御宇多年求不得……”

《长恨歌》讲的是唐明皇李隆基和杨贵妃的爱情故事，“汉皇”实为“唐皇”。杨贵妃是中国古代四大美女之一，“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，迷得皇帝神魂颠倒。

洛阳园林牡丹盛于唐宋。杨玉环少时被叔叔收养，在唐代东都洛阳长大，在她生活的时代，洛阳种花、赏花之风盛极一时。唐《龙城录》记载，唐明皇曾特召洛阳花匠宋单父到西京培植各色牡丹。春日，皇帝与美人携手赏花，良辰美景如画，用李白的话形容，那是“名花倾国两相欢，常得君王带笑看”。

《汉宫春晓图》里也有美人。画中宫殿内坐着一位丽人，画师正为其画像。这丽人或是王昭君，中国古代四大美女中的另一位。

《汉书》《西京杂记》等记有昭君出塞之事。汉宫美女众多，相传汉元帝命画师为其一一画像，看画选人，谁好看就宠幸谁。妃嫔们为了获宠，纷纷贿赂画师，偏偏王昭君清高孤傲不肯求人，画师故意把她画丑，导致皇帝懒得见她。后来，王昭君被赐给了南匈奴首领，和亲塞外。临行前辞别，汉元帝发现王昭君容貌极美，悔之不及。

昭君出塞，一路上黄沙滚滚，马嘶雁鸣。美人心绪难平，在马上弹奏《琵琶怨》，大雁听了都痴醉，跌落在沙地上。“落雁”由此成了形容昭君之美的专用词。

一为“国色”，一为“天香”，牡丹和美人是绝配，仇英是懂故事的。

市井漆工成大家

仇英生在江南，出身低微，或许从未到过皇宫。他对“汉宫”的认知，大概来自前朝画本、坊间传闻，以及他所处的时代环境。

《汉宫春晓图》绘于明代中晚期。当时资本主义已萌芽，奢靡之风盛行，象征吉祥富贵的牡丹盛开大江南北。

宋室南渡后，牡丹栽培中心由北方的洛阳等地向南方的天彭(今四川彭州)、杭州等地转移。明清时期，洛阳牡丹的影响力辐射至广西思恩，《思恩县志》记载：“思恩牡丹出洛阳，民宅多植，高数丈，与京花相艳，其地名‘小洛阳’。”

关于牡丹的明清著述数不胜数，明代剧作家汤显祖创作的传奇剧本《牡丹亭还魂记》(简称《牡丹亭》)影响至今，据其改编的昆曲《牡丹亭》脍炙人口，几乎每年花开时节都在洛阳巡演。

明宣宗朱瞻基好画牡丹，绘《壶中富贵图轴》；明代藩王朱有燉——明太祖朱元璋的孙子酷爱牡丹，作杂剧《天香圃牡丹品》；明代画家徐渭、唐寅等人描绘的牡丹姹紫嫣红、风采各异；带有牡丹纹饰的瓷器、服饰等通过丝绸之路远销到日本、欧美等地，风靡海外……在这种背景下，仇英不画牡丹简直说不过去。

仇英，字实父，年少辍学，曾在市井当漆工讨生活。后来，他拜文徵明、周臣为师学绘画，取百家所长，“凡唐宋名笔无不临摹”，勤勉精进，成了与沈周、文徵明、唐寅齐名的“明四家”之一。

《汉宫春晓图》是仇英的得意之作，从宫外到宫内，精致华贵，细节生动，美得丰富而有趣味。仇英独树一帜，巧用青绿山水技法，红与青绿相配，使得画面朝气蓬勃。就连明朝“毒舌”书画家董其昌都为之折服，赞叹“盖五百年而有仇实父”。

牡丹历尽严寒方成国色，漆工不忘初心终成大家。汉宫之“春晓”，仇英之“春晓”也。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）